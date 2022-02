Carta giovani nazionale, sconti da 18 a 35 anni: come averla e come funziona

Carta giovani nazionale 2022, cos'è e come funziona

È scaricabile da ieri 24 febbario la Carta Giovani Nazionale, lo strumento digitale e gratuito per agevolare la vita di 11 milioni di Giovani tra i 18 e i 35 anni. Lo ha annunciato la ministra per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale Fabiana Dadone, che sul portale Giovani2030, intervistata da Geppi Cucciari, l'ha presentata in anteprima.

La Carta fa parte del circuito di EYCA (European Association Youth Card), è gratuita, digitale e scaricabile sull'AppIO. I partner di Carta Giovani Nazionali sono le aziende pubbliche e private, le Istituzioni, i brand internazionali che, aderendo al progetto, propongono esperienze e vantaggi dedicati ai Giovani in ogni ambito della vita quotidiana: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, consumi intelligenti mobilità sostenibile, formazione, cultura, opportunità professionali in Italia e in Europa.

"Abbiamo immaginato le ventiquattro ore di vita quotidiana di un giovane - commenta Dadone - con la Carta, nata grazie all'impegno di piu' di cinquanta aziende italiane e internazionali, enti pubblici e start up, offriamo ai ragazzi strumenti veri e opportunita' esclusive. I ragazzi hanno bisogno di fidarsi dello Stato e noi abbiamo il dovere di garantire loro una rete di servizi che li accompagni negli studi, nella ricerca del lavoro, nel percorso di realizzazione personale con risposte concrete. Parliamo di 11 milioni di cittadini: il nostro obiettivo e' arrivare a tutti".

La Carta giovani nazionale è una card virtuale che può essere utilizzata nelle librerie, nei negozi di sport, nelle palestre, per i trasporti e gli istituti linguistici, ma anche per tante altre cose: la lista degli esercenti e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa è sull'app IO. Gli esercenti aderenti all'iniziativa possono operare sul piano fisico, online o entrambi. La carta giovani nazionale è valida su tutto il territorio nazionale e può essere utilizzata solo dai cittadini residenti in Italia che hanno una età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Carta giovani nazionale, come si scarica

La card è scaricabile dall'app io, e l'accesso tramite l'identità digitale Spid o, in alternativa, con la Carta d’identità elettronica (CIE). Per attivarla bisogna andare nella sezione 'Portafoglio' dell'app IO e premere “Aggiungi”, selezionando "Sconti, bonus e altre iniziative", poi scegliere "Carta Giovani Nazionale" e completare i passaggi richiesti. Fatto questo la carta risulterà attivata: sarà possibile visualizzarla nel Portafoglio.

Carta giovani nazionale, come si usa

Per gli acquisti in un negozio fisico bisognerà esibire la Carta giovani nazionale scaricata sull'app IO all'esercente per ottenere lo sconto, in cassa. Per gli acquisti online, invece, bisogna aprire il dettaglio dell’agevolazione a cui siamo interessati per visualizzare un codice che va copiato e incollato nel campo sconto del sito dell'esercente.

Attenzione: alcuni codici hanno una durata limitata e devono essere utilizzati entro 10 minuti. Alcuni esercenti online, invece, non richiedono l'uso di codici. In questo caso, IO indirizza direttamente l'utente alla pagina da cui accedere all'agevolazione. Chi ha un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, può usare la carta giovani nazionale anche presso gli esercenti aderenti al circuito EYCA.

