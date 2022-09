Cinema, arriva il concorso "Entri gratis per tutta la vita"

Vinci il cinema gratis per tutta la vita" è il nuovo concorso della 1° ed. di “CINEMA IN FESTA”

Anica e Anec con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano per la prima edizione di "CINEMA IN FESTA" lanciano una nuova iniziativa promozionale senza precedenti in Italia: cinque giorni dal 18 al 22 settembre in cui il biglietto costerà soltanto €3,50. Chi acquisterà un biglietto in quei giorni potrà vincere una card per andare al cinema gratis per tutta la vita, tutti i giorni dell’anno.

Il biglietto cinematografico con il quale partecipare potrà essere acquistato presso le casse dei cinema, sugli e-commerce e sulle app delle 1050 sale aderenti all'iniziativa.

Per maggiori informazioni consulatere il sito cinemainfesta.it/iniziativa/