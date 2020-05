Cinema, nasce Moviement Village: sale all'aperto in tutta Italia

Il cinema prova a ripartire dopo l'emergenza coronavirus. La filiera cinematografica italiana lancia 'Moviement Village' per l'estate 2020, un progetto nazionale che punta sul cinema all'aperto attivando una rete di sale che possa portare al ritorno al consumo di contenuti sul grande schermo consentendo così di mantenere vivo il rapporto con il pubblico.

"L’iniziativa - si legge in una nota - è concepita in modo da garantire la totale sicurezza per gli spettatori in ogni fase dell’evento: dall’acquisto dei biglietti, alla regolamentazione dei flussi in entrata e uscita, al controllo degli spazi dedicati. La programmazione sarà caratterizzata da una proposta di film selezionati fra quelli della stagione 2019/2020 - continua la nota - oltre a film inediti per il grande schermo e contenuti alternativi".



"Il progetto svilupperà una serie di appuntamenti, sparsi su tutto il territorio nazionale, per arricchire l’offerta d’intrattenimento delle aree urbane durante l’estate - si legge ancora - anche insieme a partner con il preciso obiettivo di diffusione della lettura quali l’Associazione Presìdi del libro, Associazione Librai Italiani, Cepell - Centro per il Libro e la Lettura, favorendo altresì il turismo di prossimità, e garantendo la professionalità degli addetti di settore con obiettivo di mantenere alti gli standard qualitativi di proiezione e audio coadiuvati dal partner tecnico Cinemeccanica".