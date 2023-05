Come nasce una canzone d’autore: arriva il Festival "Musica e spiritualità"

Arriva il Festival Musica e spiritualità

È un luogo di bellezza naturale tra il lago e le montagne, il Verbano, tra ville Liberty, isole, la Val Grande, l’area selvaggia più vasta d’Italia. Uno scenario perfetto per ospitare un nuovo Festival, Musica e spiritualità, che, dal 26 maggio al 27 giugno presenterà alcuni tra i nomi più rappresentativi della nuova canzone d’autore italiana.

Invitati a raccontare la relazione tra la loro scrittura e lo spirito, tra la loro creatività e fonti di ispirazione profonde, che possono attingere alla centralità dell’anima. Organizzata dal Kunpen Lama Gangchen di Albagnano, la rassegna si svolge, dopo l’apertura a Verbania il 26 maggio, nelle piazze di paesini che si specchiano sul Lago Maggiore, spazi dove il senso della condivisione, dello stare insieme è ancora molto forte.

Si tratterà di conversazioni, racconti di vita ed esperienze artistiche, offerti in una dimensione famigliare, lontana dall’ufficialità del concerto, accompagnati da piccole, preziose, esibizioni in acustico, pensate proprio per il Festival.

Apre a Verbania il 26 maggio Massimo Zamboni, fondatore con Giovanni Lindo Ferretti di CCCP e CSI, che presenterà, in un concerto reading, ‘La macchia mongolica’, lavoro basato sul suo viaggio in quelle terre. Prima di lui, a introdurre il festival, ci saranno i monaci tibetani del Kunpen Lama Gangchen

Si prosegue il 30 maggio a Bèe, con Vasco Brondi e le sue storie fatte di introspezione e poesia. Il 4 giugno a Vignone ci sarà un ‘fuori programma’ con il maestro delle campane tibetana Thonla Sonam, che suonerà questo strumento affascinante e terapeutico, narrandone anche le proprietà e le origini. Il 15 giugno arriva a Premeno, nella bellissima Villa Bernocchi, Paolo Benvegnù.

Si cambia orizzonte sonoro il 16 giugno ad Arizzano con Godblesscomputers, uno dei protagonisti dell’ondata della ricerca elettronica che ha portato l’Italia sulla mappa della sperimentazione internazionale, tra ritmi urbani e soffici composizioni per ambiente, mentre il 17 giugno a Ghiffa, nel parco fuori la Chiesa della SS. Trinità, è in programma Bebo Guidetti de Lo Stato Sociale e il 27 giugno a Baveno Cristiano Godano dei Marlene Kuntz. Tutti gli appuntamenti iniziano alle 21 e sono a ingresso gratuito