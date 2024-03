Occidente, cristianesimo e liberalismo: gli incontri a difesa della tradizione

Occidente, cristianesimo e liberalismo: a Roma un ciclo di incontri a difesa della tradizione organizzato da "Società libera"

Negli ultimi due millenni, la storia dell’Occidente è stata forgiata, pressoché senza interruzioni, dalla tradizione del pensiero classico, greco-latino, israelitico-cristiano e nel trascorso bicentenario anche dal pensiero liberale.

Oggi, questa comune tradizione è ostacolata da nichilismo, cancel culture, woke capitalism, postumanesimo che mirano essenzialmente a distruggerne le fondamenta e a recidere le radici di una comunità che tanto ha realizzato per il cammino dell’Umanità. Nel complesso, tendenze che hanno come scopo essenziale l’omologazione, e perfino il superamento delle libertà individuali per indirizzarci verso relazioni e forme di vita a noi estranee. Nell’ultimo ventennio, il relativo germe culturale ha attecchito in tanti ambienti della politica, della cultura, di organismi istituzionali e delle gerarchie ecclesiastiche in cui, in nome di un vuoto modernismo, l’eredità storica non riveste più alcun significato.

Società Libera, Associazione di cultura liberale, ritiene di adoperarsi nel contrasto all’opera di cancellazione della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura, della nostra religione, promuovendo una serie d’incontri, a partire da un presidio, silenzioso, sagrato della Basilica di Santa Maria del Popolo in Piazza del Popolo a Roma, Venerdì 1 Marzo. Siamo tutti testimoni di una Storia che non può essere cancellata. Con la nostra presenza diamo forza a questa testimonianza.