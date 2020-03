'Diamoci un bacio. No al coprifuoco'. Coronavirus, l'appello contro la paura

Usciamo, non lasciamoci condizionare dalla paura, e nelle belle piazze italiane scambiamoci un bacio. No al coprifuoco. E' il messaggio positivo e di speranza del cantautore Umberto Napolitano agli italiani. “In questi giorni di ansia e di paura mi sono chiuso in sala di registrazione e ho pensato di dare un messaggio di speranza, guardando le pizzerie desolatamente vuote, le belle piazze italiane con i tavolini deserti.. E’ cosi pericoloso darsi un bacio se si è innamorati? Ecco il mio contributo all’Italia che non si deve fermare”Così il cantautore Umberto Napolitano. Ed ecco la sua canzone che cerca di dare speranza, almeno agli innamorati chiusi in casa: diamo un calcio al virus e un bacio a chi ci ama.