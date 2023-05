Dopo Erin Doom ecco Kira Shell: scrittrici misteriose allo scoperto

Chi è Kira Shell, l'autrice che ha svelato la sua identità al Salone del Libro di Torino

Due nomi del romance contemporaneo italiano si sono svelate, a distanza di una settimana l'una dall'altra. Prima Erin Doom, che si è mostrata a "Che tempo che fa" in occasione dell’uscita del nuovo romanzo (Stigma, Magazzini Salani) - di cui abbiamo già parlato qui -, adesso Kira Shell, durante la quarta giornata del Salone del Libro di Torino, domenica 21 maggio. Entrambe giovanissime e amatissime dalle piattaforme social che le hanno incoronate a promesse dello storytelling, hanno pubblicato più di un romanzo sotto pseudonimo. Così come Erin Doom, anche Kira Shell è italianissima, nonostante la scelta dei nomi anglofoni. Il suo nome è Valeria, ma resta ignoto il cognome. Vediamo meglio chi è.

Kira Shell

30 anni, di origine pugliese, Valeria ha ripercorso insieme ai suoi lettori nell'affollato incontro al Salone come i suoi primi romanzi pubblicati sulla piattaforma Wattpad siano poi sbarcati in libreria, ottenendo un grande successo. Grazie alle due saghe "Kiss me like you love me" e "Meet Efrem Krugher", che hanno venduto oltre 600mila copie, Kira Shell ha conquistato le classifiche, i lettori e i social. La storia di "Kiss me like you love me" è nata nel 2017 su Wattpad, dove ha ottenuto 6 milioni di visualizzazioni, poi autopubblicata su Amazon e in seguito è arrivata in libreria a fine 2019 pubblicata da Sperling & Kupfer. "Meet Efrem Krugher", la seconda saga scritta dalla Shell, ne ha decretato l'affermazione. Il suo genere è quello del dark romance, una sorta di romanzo rosa dalle tinte forti (anche erotiche) che richiama il genere del dark americano; tuttavia, a differenza di quest'ultimo, è più “leggero” e presenta sfumature più psicologiche.