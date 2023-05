Sabina Guzzanti torna con un nuovo romanzo distopico sull'IA

Sabina Guzzanti torna con un nuovo libro distopico: "ANonniMus - vecchi rivoluzionari contro giovani robot" esce in libreria il 16 maggio

I più la conoscono per l’innarestabile talento comico e per l’attivismo politico degli spettacoli teatrali e dei programmi televisivi satirici. Ma Sabina Guzzanti è anche scrittrice. Così, in questa nuova veste, la 59enne romana torna alla ribalta con un nuovo romanzo, "ANonniMus - vecchi rivoluzionari contro giovani robot" (HarperCollins, euro 18, pagine 284). Il libro, in uscita domani 16 maggio, ricalca, sulla scia del precedente - "2119: La disfatta dei sapiens" (il suo esordio letterario) - il filone della distopia per poi oltrepassarla, raccontaci un futuro (prossimo) in cui siamo ancora in tempo per scegliere.

Dopo aver dipinto un XXII secolo catastrofico in "2119 - La disfatta dei Sapiens", qui la Guzzanti delinea un mondo che ha ancora qualche ancora di salvezza. "ANonniMus - vecchi rivoluzionari contro giovani robot" è una commedia che ruota attorno a molti temi di grande attualità, tra cui l’avvento dell’Intelligenza Artificiale e le problematiche a questo connesse.

Mentre il progresso tecnologico avanza spedito, la popolazione invecchia e non gli sta dietro. Per questo, la protagonista Laura Annibali, una mezza genia nel campo informatico, arrivata ai cinquant’anni, decide di fondare la Huf, una no-profit con la missione di sostenere le persone tecnologicamente inabili. Ma gli ANonniMus, un gruppo Hacker della terza età, con i loro attacchi sempre più frequenti, terrorizzano i papabili sostenitori del suo progetto. La scienziata combatte con tutte le sue forze ma più combatte e più si rovina, fino a trovarsi da sola contro tutti: colleghi, finanziatori, amici, e perfino la sua SmartHome, un gioiello della domotica da lei stessa progettato. Il libro, dunque, vuole far riflettere, con ironia e intelligenza, sulle grandi questioni di oggi e sul domani che ci attende.