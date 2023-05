Giornata Internazionale Musei: Daniel Canzian-Mannarino, iniziative speciali

Giornata Internazionale Musei, l'iniziativa speciale de Il Mannarino

La prima insegna di macellerie con cucina, punto di riferimento per gli amanti della carne buona e di qualità, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei (18 maggio) propone una speciale iniziativa rivolta ai suoi clienti. Sabato 20 e domenica 21 maggio, in tutte le città in cui sono presenti le botteghe di quartiere del brand sarà infatti possibile ottenere uno sconto del 10% sulle proprie cene o pranzi presentando il biglietto di ingresso in un museo cittadino datato 20 o 21 maggio. Il Mannarino è presente con i suoi locali a Bergamo, Brescia, Torino, Novara, Seregno, Arcore, Milano e Busto Arsizio.

Giornata Internazionale Musei, l'iniziativa speciale di Daniel Canzian

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei (18 maggio), nel ristorante milanese dello chef Daniel Canzian - in Via Castelfidardo angolo San Marco - è in programma una speciale iniziativa in partnership con Wunderkammern, galleria d'arte urbana e contemporanea.

Dal giorno 17 maggio fino al 23 maggio infatti, nella sala del ristorante saranno esposti tre pezzi unici su carta dell’artista contemporaneo JonOne, figura chiave nel mondo dei graffiti. “Sweet Spot”, “He Said-She Said” e “If So... That Is What I Am” sono le tre opere selezionate, studi di emozioni rappresentate su carta che accompagneranno la proposta gastronomica dello chef di origini venete in un viaggio in cui la bellezza dell’arte si intreccia con i profumi della cucina.