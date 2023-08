Intelligenza artificiale, un libro scritto da ChatGPT-4: "Imito, dunque sono?"

Intelligenza artificiale, il primo libro scritto da ChatGPT-4: "Imito, dunque sono?". Recensione

L’intelligenza artificiale è paragonabile a quella umana? Riuscirà a cambiare profondamente il modo in cui le persone lavorano, imparano, viaggiano, si curano e si relazionano? Potrà eludere il controllo dei suoi creatori e diventare una minaccia per l’umanità? La risposta suggerita da questo libro (“Imito, dunque sono?”, ChatGPT-4, Collana scientifica Il Sestante. Edizione Bietti, 2023, p. 233, 16 euro) non sopraggiunge da ricercatori, scienziati, esperti informatici, bensì dall’intelligenza artificiale stessa: l'autore infatti è ChatGTPT-4. Imputato e giudice finiscono per coincidere, ma questa pratica poco ortodossa persegue un fine importante: riduce al minimo la distanza tra il fenomeno e la legge che lo genera e lo regola dall’interno. Offre una testimonianza diretta che descrive la realtà con l’immediatezza necessaria per assumere decisioni corrette, in una situazione di crisi e di incertezza.

Fino all’inizio di quest’anno le questioni riguardanti l’intelligenza artificiale, per quanto diffuse, erano ancora circoscritte nell’alveo degli specialisti. Nelle imprese, in medicina, in ambito militare, nei settori dell’economia, reti neurali e “agenti esperti” sono all’opera da anni, ma il grande pubblico, in apparenza, non ne era stato toccato in prima persona. Negli ultimi mesi è iniziata una vera e propria corsa per sviluppare e implementare menti digitali sempre più potenti che ha visto tra gli altri Elon Musk e Bill Gates suscitare allarmi preoccupanti sul futuro di questo strumento che potrebbe uscire dal controllo di coloro che l’anno creato assumendo quasi una sorta di autonomia intellettiva, raggiungendo la soglia critica dell’autocoscienza.