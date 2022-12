Prima della Scala, ovazione per Mattarella. Meloni con un abito nero di Armani

Prima della Scala, il pubblico tributa un'ovazione a Mattarella

Il pubblico della Prima della Scala, anche quest'anno, tutto in piedi, ha tributato un'ovazione al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al suo ingresso nel palco d'onore con accanto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. L'applauso si è prolungato per alcuni minuti.

Prima della Scala, Meloni: opera russa? Distinguere politica e cultura

"Conosce la mia posizione in tema di conflitto in Ucraina, ma penso che la cultura sia un'altra cosa e penso che non bisogna fare l'errore di mescolare dimensioni che sono diverse". L'ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo alla Prima della Scala, rispondendo a chi le chiedeva delle polemiche per la rappresentazione di un'opera russa. "Noi non ce l'abbiamo col popolo russo, con la storia russa, noi ce l'abbiamo con le scelte di chi politicamente ha deciso di invadere una nazione sovrana. E' una cosa diversa. Secondo me, e' giusto mantenere le due dimensioni separate". E la Prima? "Sono incuriosita. È la mia prima volta, sicuramente una prima bella esperienza nuova", ha rivelato la premier.

Prima della Scala, Meloni sceglie abito nero paillettes di Armani

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di indossare un abito nero di paillettes per la prima della Scala di Milano. E' firmato da Armani.

Prima della Scala, Meyer: opera russa non significa appoggiare politica

"Presentiamo un capolavoro della storia dell'arte. Non significa che sia un appoggio alla politica russa. Sono delle cose diverse". Lo ha detto il sovrintendente del teatro alla Scala Dominique Meyer a margine della Prima che mette in scena l'opera russa Boris Godunov, parlando delle polemiche sollevate anche dal console ucraino a Milano.

Prima della Scala, Meyer: parole Sgarbi mi fanno pena

"Io non faccio commenti su questo, io sono in Italia da 30 anni e la prima volta che sono venuto alla Scala era il 1980. Non mi sono mai sentito uno straniero. E mi sento a casa laddove si fa cultura. Per la prima volta ho sentito questa parola dura, 'straniero', mi ha fatto pena. Io sono stato accolto qui sempre molto bene da 35 anni. Sono presidente di varie giurie e sono sempre stato accolto a braccia aperte. Mi fa pena essere considerato adesso come un cattivo straniero che non sa fare il suo lavoro. Sono 32 stagioni che dirigo l'Opera di Parigi, l'Opera di Vienna e adesso la Scala. Ho rispetto per questa persona che non conosco ma che credo non conosca il mio lavoro". Lo ha affermato il sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala, Dominique Meyer, all'arrivo al Piermarini per la Prima dell'opera Boris Godunov interpellato sulle parole del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi.

