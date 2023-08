Morto Francesco Alberoni a 93 anni. Addio al sociologo che raccontava l'amore

Morto Francesco Alberoni, il suo libro "Innamoramento e amore" divenne un best seller tradotto in 20 lingue

È morto a 93 anni Francesco Alberoni, sociologo, giornalista e scrittore. Alberoni si è spento a Milano al Policlinico, dove era ricoverato da alcuni giorni, dopo una complicazione durante una terapia alla quale era sottoposto per problemi ai reni. Rettore dell'Università di Trento negli anni caldi tra il 1968 e il 1970 tra movimenti di contestazione e rivoluzioni giovanili, Alberoni nel 1977 pubblica "Movimento e istituzione", con cui riconosce nell’innamoramento l’equivalente individuale dei movimenti sociali, la versione a due che può dare vita a una svolta sociale. Da lì nasce "Innamoramento e amore" nel 1979, che divenne un best seller, tradotto in oltre 20 lingue e che vendette più di due milioni di copie.

La sua idea di innamoramento costruttivo accompagna le rubriche che per decenni tiene su diversi quotidiani, dal Corriere della Sera, dove pubblica in prima pagina dal 1982 al 2011, passando per una breve parentesi a Repubblica, e poi al Giornale, con cui ha collaborato fino alla fine con un appuntamento settimanale.