Recovery Fund come Cappuccetto Rosso, il nuovo murale di Maupal

Cappuccetto Rosso sul monopattino che sfugge al lupo. E' il nuovo murale realizzato a Roma dal noto street artist Mauro Pallotta, in arte Maupal, sul Recovery Fund.

Apparso questa notte, intorno alle due, in piazza della Maddalena, il murale attinge a una delle fiabe più note del mondo per esprimere il Recovery fund. La bambina col cappuccio, che sfugge via dal lupo, con un tulipano in bocca, porta sulle spalle uno zaino pieno di soldi, che rimandano a quei 750 miliardi approvati dopo giorni di trattative per salvare dalla crisi economica i paesi colpiti dalla pandemia.

“Un’Italia piccola e indifesa esce trionfante dalla boscaglia finanziaria, economica e sociale, eludendo l’aggressione del lupo" racconta Maupal. "Adesso la grande responsabilità che grava sul governo italiano nella gestione accurata dei fondi. Per questo la metafora del monopattino, snello e veloce, l’antitesi della burocrazia italiana” conclude lo street artist.