"DIMMI IL TUO BUDGET", il tormentone di Roberto Verde

Roberto Verde, nato nel 1983, coltiva una passione per il mondo dell'orologeria da oltre 15 anni, che è diventata la sua ragione di vita. Con il suo showroom "Goldfingers Orologi" situato a Verona, è diventato uno dei protagonisti di questo mercato.

Per Roberto, l'orologeria è stata un amore a prima vista, e lui coniuga entusiasmo ed energia con la passione per questo antico mestiere.

Negli ultimi mesi, Roberto ha catturato l'attenzione di appassionati e non solo attraverso campagne e format sui social media. Uno dei format di maggior successo su Instagram è "DIMMI IL TUO BUDGET," che consente al pubblico di indicare un budget per realizzare il sogno di possedere un orologio in base alle proprie disponibilità finanziarie.

Dal momento del lancio di "DIMMI IL TUO BUDGET" su Instagram a ottobre 2022, il format ha riscosso un successo incredibile. Chiedendo ai clienti e follower di indicare un budget per il proprio orologio, "Goldfingers Orologi" è stato in grado di proporre professionalmente orologi adatti al loro portafoglio.

Il risultato è stato sorprendente, con un aumento considerevole di oltre 30.000 follower su Instagram, ad agosto 2023. Questo ampio seguito di appassionati e curiosi testimonia il consenso smisurato verso il format e la volontà di imparare e conoscere di più su questo affascinante mondo dell'orologeria.

L'iniziativa ha permesso a "Goldfingers Orologi" e a Roberto Verde di consolidare la propria posizione come una delle figure di spicco nel mercato, offrendo un servizio unico e coinvolgente per i loro seguaci. Con un'attenzione attenta alle esigenze e alle possibilità dei clienti, l'azienda è riuscita a creare una community di appassionati sempre più vasta e interessata.

Contrariamente alla tendenza di considerare gli orologi come beni di investimento, Roberto insegna alla sua community a vivere l'orologio come passione e piacere, valutando il guadagno solo come gratificazione derivante da questa passione.

Su TikTok, Roberto si fa notare con video e sketch divertenti, coinvolgendo anche i suoi dipendenti per mettere in luce gli orologi anche ad un pubblico giovane, presentando segnatempo di fascia bassa con il format "LA VALIGETTA DEGLI ENTRY LEVEL." In questa valigetta si trovano orologi di ottima qualità con un valore compreso tra i 4000 e gli 8000 €, rappresentando un valido compromesso per avvicinarsi al mondo dell'orologeria senza eccessivi costi.

Condividendo le sue esperienze acquisite sul campo nel corso degli anni, Roberto Verde è diventato la massima espressione di passione in questo settore.

Spesso ci lasciamo affascinare dalle apparenze o dai contenuti divertenti, ma Roberto ha dimostrato quanta professionalità e tenacia siano necessarie per questo lavoro.

Nell'ultima parte dell'intervista, Roberto affronta il tema dell'alta orologeria e le oscillazioni dei prezzi nel mercato, un argomento molto discusso negli ultimi due anni. Ha sottolineato che ci sono stati picchi di crescita dovuti a eventi eccezionali come la pandemia da COVID-19, il mercato delle criptovalute e la difficoltà nella reperibilità dei prodotti. Tuttavia, al momento, si sta assistendo a un periodo di stabilizzazione economica, con l'ascesa di veri collezionisti appassionati dell'alta orologeria e la diminuzione degli "shark" interessati solo agli investimenti facili.

Questi risultati positivi dimostrano l'enorme dedizione e competenza di Roberto Verde nel condividere la sua passione per l'orologeria e nell'instaurare un rapporto autentico con il pubblico. L'impegno nel fornire un servizio professionale e personalizzato è un elemento chiave del successo ottenuto con "DIMMI IL TUO BUDGET" e ha contribuito a consolidare la reputazione di "Goldfingers Orologi" come una delle destinazioni preferite per gli amanti degli orologi di ogni fascia di prezzo.

Concludendo l'intervista, Roberto svela la sua immensa passione per il lavoro, che nei mesi scorsi, lo ha portato a dedicare intense energie a un progetto top secret pensato per gli appassionati collezionisti di orologi. Con zelo e attenzione, ha coltivato questo misterioso progetto, preparandosi a svelarlo presto sulle sue piattaforme ufficiali. L'attesa è palpabile tra il pubblico, che pregusta l'arrivo di emozionanti e intriganti novità.

L’appassionato Roberto Verde sta per rivelare i frutti del suo lavoro, e il mondo dell'orologeria è in fervente attesa, con il conto alla rovescia già iniziato, per accogliere con entusiasmo le imperdibili rivelazioni che sono in arrivo!