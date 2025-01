Next4 acquisisce WDA, una nuova evoluzione per accelerare il successo di startup e PMI innovative

Next4, holding di investimento qualificata e piattaforma d’innovazione dedicata a startup e PMI innovative, annuncia l’acquisizione di WDA, venture builder italiano fondato da Roberto Macina e Mario Costanzo. L’operazione segna un passo decisivo nell’evoluzione dell’ecosistema innovativo italiano, validando il modello del venture building come strumento chiave per minimizzare i rischi e accelerare il successo di nuove imprese. Con questa acquisizione, Next4 rafforza il proprio ruolo come abilitatore al mercato e investitore qualificato, integrando nella propria offerta i servizi corporate di WDA. Grazie a tale sinergia, startup, PMI innovative e aziende più strutturate potranno beneficiare di un supporto a 360° per la loro crescita. L’approccio di Next4 e WDA integra metodologie innovative che permettono agli investitori di minimizzare i rischi, garantendo una maggiore solidità ai progetti imprenditoriali. La visione condivisa delle due realtà è chiara: costruire un ponte tra innovazione, mercato e capitale.

I dettagli dell’operazione

L’acquisizione prevede un aumento di capitale, attraverso il quale Next4 acquisirà il 51% di WDA, con un accordo per rilevare il restante 49% al valore concordato di cinque volte l’EBITDA previsto per il 2027. L’operazione rappresenta un segnale forte per il mercato, sottolineando come Next4 sia in grado di utilizzare strumenti finanziari e operativi evoluti per creare valore nel lungo termine.

Nuovi ruoli strategici

Come parte dell’accordo, Roberto Macina entra nel board di Next4 assumendo il ruolo di Managing Director della holding, portando la sua esperienza imprenditoriale e visione strategica a servizio dell’intero gruppo. La guida operativa di WDA sarà invece affidata a Valentina Iannucci, già Venture Consultant, con una ormai consolidata esperienza nel settore.

“La nostra acquisizione di WDA rappresenta un momento cruciale non solo per Next4, ma per tutto l’ecosistema dell’innovazione in Italia,” ha dichiarato Davide D’Arcangelo, CEO di Next4. “Il modello del venture builder si dimostra sempre più efficace nel ridurre i rischi e creare valore. Con questa operazione, confermiamo il nostro impegno nel supportare startup e PMI innovative e, ora, anche aziende corporate, contribuendo a un ecosistema italiano più competitivo e dinamico”.

Roberto Macina, co-fondatore e CEO di WDA, ha commentato: “Dopo l’exit di Qurami nel 2018, aggiungere un’altra tappa significativa con WDA è per me motivo di grande orgoglio. Abbiamo creduto nel modello del venture building fin dal 2021, quando pochissimi in Italia ne parlavano, e oggi vediamo i risultati di quel lavoro pionieristico. Sono fiero del percorso intrapreso insieme a Mario Costanzo e a tutto il nostro team che ha creduto in questo modello traducendo una visione in realtà. Tale acquisizione da parte di Next4 rappresenta non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per valorizzare, ancora di più, il nostro approccio innovativo avendo alle spalle un player come la holding”.

Next4

Next4 è una holding d’investimento e piattaforma d’innovazione che opera nel supporto e nello sviluppo di startup, PMI innovative e aziende corporate. Con un approccio integrato, combina investimenti strategici, metodologia operativa e un network qualificato per abilitare il successo delle imprese. Oltre le 3 società di servizi, al momento conta 11 investimenti diretti, più di 50 indiretti e 3 exit.

https://www.next4.it

WDA

WDA è uno dei primi venture builder italiani, fondato da Roberto Macina e Mario Costanzo. La società si dedica alla creazione e accelerazione di imprese innovative, utilizzando un approccio basato su metodologie strutturate per la minimizzazione del rischio e l’ottimizzazione del successo di mercato. Numerosi i casi di successo come Profit Farm o Starcks, startup buildate da WDA che oggi hanno una presenza significativa sul mercato.