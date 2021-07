3PItalia, aggiudicata gara Consip da 36 mln per digitalizzare la Pa

Fornire, in aggregazione con Bip, società di consulenza capofila e mandataria, e altre imprese di Roma, consulenza e supporto nella gestione dei progetti di digitalizzazione che le Pubbliche Amministrazione, locali e nazionali, implementeranno nei prossimi anni. Sarà questo il compito principale di 3PItalia, società fondata nel 2020 da Linkem in partnership con Easygov, che si è appena aggiudicata una gara Consip da 36 milioni di euro. La commessa è divisa in tre lotti, Nord, Centro e Sud, e coprirà di base un periodo di 24-36 mesi: la durata dei singoli servizi si allineerà poi alla durata dei singoli progetti ai quali si applicheranno.

"Si tratta di un'operazione almeno a tre attori: Pubblica Amministrazione, Raggruppamento temporaneo d'imprese di cui fa parte 3P Italia, e i fornitori di soluzioni tecnologiche”, ha dichiarato Carlo Ghezzi, Amministratore Delegato di 3P Italia. “La nostra società”, continua, “avrà il ruolo di supportare l'organizzazione, la pianificazione, il controllo e il coordinamento generale dei programmi di digitalizzazione dei prossimi anni, affiancando le Pa con un ruolo di advisor terzo nel governo e nella gestione delle iniziative''.

Il bando costituisce una parte importante del giro d'affari di 3PItalia, che già nel 2021 ha realizzato un fatturato di 1 milione nel 2021 e conta 15 dipendenti. Con l'arrivo delle nuove commesse, la Società punta ad assumere 10 persone entro fine anno e arrivare a 40 dipendenti nel 2022.