Accordo tra Iol e Alibaba.220 mila imprese lanciate su 190 mercati mondiali



Accordo tra la internet company che fa capo al gruppo Sawiris e il market place b2b cinese che spalanca le porte di 190 mercati mondiali ai prodotti made in italy. L'accordo prevede che iol potrà connettere le sue imprese clienti al marketplace di Alibaba, presente in 190 Paesi del mondo, con 18 milioni di buyer professionali e contenuti tradotti in 16 lingue. "Non è solo una questione di visibilità - spiega l'ad di Italiaonline Roberto Giacchi - ma le imprese disporranno anche di strumenti per validare e portare a compimento le transazioni in sicurezza, grazie alla certificazione dei dati di tutte le comparti. Il futuro delle piccole imprese - prosegue Giacchi su Affari e Finanza - è nel poter vendere i propri prodotti su scala mondiale accedendo ai contatti diretti con distributori e importatori su altri mercati.L'annuncio dell'accordo arriva proprio a ridosso dell'approvzione del bilancio, che si è chiuso con numeri in crescita. E' vero che i ricvi a 309 milioni sono leggermente meno dei 324 del 2018, ma a calare è stato solo il vecchio business degli elenchi telefonici Seat, mentre i ricavi da attività digitali sono saliti da 244,2 a 252,6 milioni, l'ebitda è a 56,4 milioni e la posizione finanziaria netta è migliorata da 67 a 103,3 milioni.