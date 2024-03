Acqua&Sapone, in vendita la quota di controllo. Spuntano i primi interessati

Acqua&Sapone, Cvc interessato alla quota di controllo. Operazione da circa mezzo miliardo di euro

In vendita la quota di controllo di Acqua&Sapone. Secondo quanto riporta Milano Finanza, il fondo Hig Capital ha messo sul mercato il 62,5% del più grande marchio italiano di prodotti per l’igiene per la persona e per la casa. Il deal dovrebbe finalizzarsi sulla base di un enterprise value in area 900 milioni, per cui l’operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 550-650 milioni.

Alla finestra del dossier, sebbene l’operazione sia ancora lontana dal closing, si è affacciato Cvc, colosso britannico del private equity da quasi 190 miliardi di dollari di asset in gestione - che in Italia ha in portafoglio anche Multiversity, Recordati e la catena “La Piadineria”. Ma non solo. A mostrare interesse sarebbe stati anche i francesi di Seventure Partners, operatore di private equity riconducibile a Natixis Global Asset Management.

Chi controlla Acqua&Sapone

A capo di Acqua&Sapone c’è la scatola lussemburghese Forum Holdings 6, partecipata dalla branch continentale Hig Europe e dalla famiglia fondatrice Barbarossa. Infine, come scrive Milano Finanza, Forum Holdings 6 controlla il veicolo Bubbles BidCo a cui fa capo il 62,5% del primo player in Italia nel canale drugstore.

Il veicolo era nato a fine 2021 con l’obiettivo di investire nell’insegna Acqua&Sapone, operazione avvenuta poi in due tempi. Nel 2021 infatti la newco aveva prima acquisito Cesar, Sda, Quamar e Vdm, mentre nel 2022 aveva messo le mani anche su Reale Commerciale.