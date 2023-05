Addio a CheBanca!, si trasforma in Mediobanca Premier. Ecco cosa cambia

Addio a CheBanca!, ecco cosa succede dal prossimo 1° gennaio

CheBanca! cambia nome e diventa Mediobanca Premier. L'istituto di credito ha annunciato il nuovo piano d'impresa che prevede anche il rebranding. A partire dal 1° gennaio 2024, - riporta Bluerating - la realtà dedicata alla gestione di risparmio e investimenti diventerà Mediobanca Premier. Il lancio della nuova immagine verrà supportata da una campagna di comunicazione, che verrà successivamente estesa all’offerta di prodotti, alla rete fisica e ai canali digitali.

Leggi anche: Banca Popolare di Puglia e Basilicata e FEduF insieme per giovani generazioni

Gli obiettivi del rebranding sono: far leva sulla distintività del brand Mediobanca per attrarre nuovi clienti e nuovi professionisti; completare il riposizionamento dell'offerta e del modello di business con immagine di brand e comunicazione in linea; generare nuove sinergie con il gruppo e valorizzare le competenze specifiche e uniche derivanti dall’integrazione tra wealth management e corporate & investment banking.