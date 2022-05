Boom affitti: i giovani lavoratori sono gli inquilini più desiderati

Casa in affitto? Sì, grazie! Gli italiani amano avere inquilini e condividere le loro proprietà

I dati dell’indagine condotta da Spotahome nelle principali città italiane parlano chiaro: il mercato non è mai stato così propositivo, il 52% degli intervistati è bendisposto a mettere in affitto o condividere la propria abitazione.

L’Italia è un Paese per locatori. Lo affermano i dati della ricerca condotta da Spotahome, piattaforma online nata in Spagna nel 2014 per semplificare il processo di affitto a medio e lungo termine di una proprietà, presente in Italia dal 2016 in numerose città. Condotta a febbraio 2022 da AstraRicerche su un campione di oltre 1.000 interviste online a 25-65enni residenti a Torino, Milano e Roma, emerge un interessante quadro: in Italia la propensione a mettere in affitto la propria soluzione abitativa (o parte di essa) è molto alta.

Le potenzialità del mercato

Le potenzialità del mercato sono immense: la ricerca mostra che, mentre il 6,4% degli italiani lo sta già facendo, più del 45,5% si dice propenso ad affittare, raggiungendo un incoraggiante 52% totale, contro il 47% che non considera l’ipotesi di avere un inquilino.

Dove si registra questa propensione? Principalmente a Roma (54%) e Milano (52%), meno a Torino (46%), più nelle zone centrali delle città (68%) rispetto a quelle periferiche (39%) e più nei giovani tra i 25-34 anni (64%). Anche l’identikit dell’ospite ideale è chiaro: la preferenza è per i giovani lavoratori (61,8%), 25-34enni (34,8%) di provenienza italiana (59,9%) o europea (20,9%). Il sesso non incide molto: più di 2/3 degli intervistati si dice indifferente, mentre quasi il 30% propende ancora per inquiline donne. In generale, la soluzione ideale è stipulare un contratto di affitto con una persona sola (56,5%) per questioni di spazio.