Agicap chiude un round di serie B da 100 milioni di dollari

Agicap - leader europeo nel mercato delle soluzioni SaaS per la gestione del cash flow - ha annunciato un finanziamento di serie B da 100 milioni di dollari guidato da Greenoaks (investitori in Brex, Deliveroo, Robinhood, Coupang, Airtable e Discord), con il supporto degli investitori esistenti BlackFin Capital Partners e Partech. Questo ambizioso round di serie B si chiude un anno dopo quello di serie A da 18 milioni di dollari guidato da Partech e a meno di 2 anni dopo il round seed guidato da Blackfin Capital Partners.

Grazie a questo finanziamento l'importo totale dei fondi raccolti dalla creazione della società, avvenuta nel 2016, sale a 121 milioni di dollari e fissa il valore di Agicap, con sede a Lione, a oltre 500 milioni di dollari.

Agicap sviluppa prodotti SaaS rivolti alle PMI in grado di integrare dati derivanti da più fonti, come le informazioni bancarie, per supportare il management nel prendere decisioni finanziarie strategiche. Consentendo alle aziende una visione più chiara dei loro modelli di cash flow e cash burn, Agicap rende disponibili tutti i dati di cui hanno bisogno i manager per prendere decisioni rapide e sicure sulle operazioni finanziarie.

Agicap ha visto aumentare il proprio organico da 30 a più di 200 dipendenti in meno di 12 mesi e i ricavi sono cresciuti di 10 volte nello stesso periodo. Recentemente ha anche aperto nuovi uffici in Italia, Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi, registrando un immediato incremento del fatturato del 50%.

"Questo round di serie B arriva in un momento chiave del nostro sviluppo", commenta Sébastien Beyet, CEO di Agicap. “Dimostra la nostra volontà di portare Agicap a essere il leader europeo nel mercato di riferimento e ci consentirà di accelerare ulteriormente la nostra presenza internazionale. Nei prossimi mesi è prevista l’apertura in altri 10 nuovi paesi”.

Fondata nel 2016 dai visionari imprenditori francesi Sébastien Beyet, Clément Mauguet e Lucas Bertola, Agicap è ora pronta a raggiungere rapidamente i propri obiettivi, tra cui aumentare l’organico globale a 1.000 dipendenti entro 2 anni.

“Agicap è un'azienda che sta vivendo una crescita molto rapida. Vogliamo assumere sia in Italia sia all’estero, per sviluppare ulteriormente la nostra soluzione e portare ancora più valore ai nostri clienti, garantendo la qualità del servizio che rende Agicap la soluzione preferita dagli utenti", spiega Clément Mauguet, CGE - Chief Global Expansion di Agicap.

Migliaia di aziende (tra cui Meero, Ornikar, Prestashop, Henaff, Blend Burger, Pizza Hut, ecc.) utilizzano la piattaforma SaaS di Agicap, per la gestione del cash flow in tempo reale e per le previsioni su base giornaliera e, come Lucas Bertola CTO Agicap afferma: “La nostra ambizione è anche tecnologica. Vogliamo fare di Agicap la soluzione globale di gestione finanziaria per le PMI in Europa. Desideriamo supportare i manager a prendere le decisioni giuste e acquisire serenità".

“Agicap offre alle aziende chiarezza sulla risorsa più importante: il cash flow. La soluzione mette a disposizione del management le migliori informazioni possibili per prendere decisioni strategiche. Agicap ha dimostrato una notevole capacità di rispondere alle esigenze delle PMI in più mercati europei e, risolvendo un problema che tutte le aziende devono affrontare, riteniamo che la soluzione abbia un enorme mercato potenziale. Siamo lieti di collaborare con Agicap in questo entusiasmante viaggio", dichiara Neil Shah, partner di Greenoaks.

"Agicap è molto più di uno strumento di gestione della liquidità: grazie alla sincronizzazione dei dati in tempo reale, è un tool intelligente a supporto del processo decisionale", aggiunge Philippe Collombel, General Partner di Partech. “È il prodotto di riferimento per le PMI europee. Il team Agicap ha dimostrato una capacità eccezionale di implementazione della propria strategia, con una chiara visione del proprio percorso di crescita, confermata dalla rapida espansione in Europa. Siamo lieti e orgogliosi di continuare a sostenerli nel loro viaggio".

“Sostenere Agicap nell'investimento seed, meno di 2 anni fa, è stata un'avventura incredibile; da 8 dipendenti a 170, l'ambizione dei fondatori è eccezionale", conclude Gabrielle Thomas, Investment Director di BlackFin Capital Partners. “Il periodo di lockdown ha confermato quanto il cash flow sia di fondamentale importanza per le PMI, che Agicap sostiene come partner affidabile”.