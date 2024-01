Airbus in trattativa con Atos per l'unità cybersecurity, affare da 1,5 mld

Airbus, al via le trattative per l'unità cybersecurity di Atos

Il gruppo francese dell'It, Atos, è in trattative con Airbus per la vendita delle sue attività di cybersecurity ad un valore compreso tra 1,5 e 1,8 miliardi di euro. È quanto indica la stessa società in una nota in cui aggiorna il mercato sulle operazioni per il rafforzamento finanziario del gruppo.

In particolare, come scrive RadioCor Atos precisa di aver ricevuto due offerte non vincolanti per le attività BigData&Security (una relativa solo ad alcuni asset) e di aver aperto una fase di due diligence con Airbus. Le trattative, si spiega, sono a una fase preliminare. Atos conferma inoltre la prosecuzione delle trattative in esclusiva con Epei, gruppo che fa capo all'imprenditore ceco Daniel Kretinsky, per la vendita di Tech Foundations: la conclusione di un accordo con Epei non è certa, precisa l'azienda.

Inoltre Atos ed Epei stanno valutando come modificare, in parte o completamente, l'impegno di Epei a sottoscrivere l'aumento di capitale della controllata di Atos, Eviden: il rafforzamento patrimoniale alla luce delle condizioni di mercato sarà ridotto. Proprio sulla base di queste incertezze Atos ha in corso discussioni con le banche sui finanziamenti esistenti e per questo ha avviato la valutazione sulla vendita di asset che ha portato al negoziato con Airbus sulle attività di cybersecurity.