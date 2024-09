Alessandro Michele, un tornado in Valentino: ecco come cambiano le sfilate con lui alla direzione

Moda, Alessandro Michele rivoluziona le sfilate di Valentino

Il nuovo corso stilistico di Valentino segna una svolta radicale nel panorama della moda. Oggi, la storica maison romana ha annunciato una vera e propria rivoluzione al calendario delle collezioni. Sotto la direzione creativa di Alessandro Michele, Valentino prenderà le distanze dalle tradizionali tempistiche del sistema.

Nel 2025, la maison presenterà solo una collezione couture, fissata per gennaio a Parigi, un cambiamento epocale rispetto alla prassi consolidata di più uscite annuali. "Forma d’arte senza tempo", come descritto nella nota ufficiale, l’alta moda di Valentino avrà ora un tempo di creazione più allungato.

In parallelo, il brand introdurrà due sfilate annuali di prêt-à-porter co-ed, un innovativo cambiamento che abbandona la tradizionale separazione tra womenswear e menswear. La prima collezione di Michele, svelata a giugno sotto il titolo 'Avant des débuts', ha già segnato un debutto potente, con oltre 170 outfit e 93 scatti di accessori presentati durante Milano Moda Uomo. Il debutto ufficiale in passerella avverrà il 29 settembre a Parigi, nel contesto della fashion week per la primavera/estate 2025.

Nel contesto di queste novità, Valentino ha chiuso il 2023 con un fatturato di 1,3 miliardi di euro, in calo rispetto all’anno precedente, ma con prospettive strategiche promettenti.