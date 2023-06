Alibaba stravolge i vertici: Tsai nuovo presidente e Yongming Wu nominato Ceo

Alibaba, Tsai nuovo presidente e Yongming Wu nuovo ceo

Il consiglio di amministrazione di Alibaba ha annunciato oggi che Joseph C. Tsai, attualmente vicepresidente esecutivo, succederà a Daniel Zhang come presidente della società ed Eddie Yongming Wu, presidente di Taobao e Tmall Group, succederà a Zhang come amministratore delegato e sostituirà Zhang nel consiglio di amministrazione della società.

Entrambe le nomine entreranno in vigore il 10 settembre 2023. Zhang continuerà a guidare Alibaba Cloud Intelligence Group come presidente e amministratore delegato. "È stato un grande onore e privilegio guidare Alibaba Group come ceo negli ultimi otto anni e come presidente negli ultimi quattro. Questo è il momento giusto per me per cambiare" ha commentato Zhang.