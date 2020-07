Alibaba, Ma quota i servizi tech di Alipay. Doppia Ipo a Hong Kong-Shanghai

Ant Group, il gruppo fintech che controlla il network di pagamenti mobile Alipay, va verso una maxi doppia quotazione, che potrebbe arrivare entro sei-otto mesi. Ant, che fino a maggio scorso si chiamava Ant Financial Services Group, era stata scorporata da Alibaba anni fa, ma il colosso cinese dell'e-commerce fondato da Jack Ma l'anno scorso ha ricomprato una quota del 33%.

Come si legge in una nota, Ant Group ha avviato il processo per l'Ipo a Hong Kong e Shanghai, sul neonato segmento Star, simile al Nasdaq di New York, snobbando quindi Wall Street. Non sono ancora state date le cifre ufficiali, ma, secondo le indiscrezioni dei principali media finanziari internazionali, il miliardario Jack Ma punterebbe a raccogliere più di 200 miliardi di dollari. Ant è una delle startup di maggior valore al mondo e uno dei più famosi "unicorni" tecnologici (startup con un valore di oltre un miliardo di dollari).

La decisione di bypassare la Borsa americana è una conseguenza delle tensioni tra Washington e Pechino. Alibaba nel 2014 si era quotata a New York con un'Ipo da 25 miliardi di dollari, la seconda maggiore Ipo al mondo dopo quella di Saudi Aramco dell'anno scorso.

La doppia offerta di Ant potrebbe essere una delle maggiori di sempre, visto che solitamente le societa' che si quotano mettono sul mercato almeno il 10-15% dei titoli e che a metà 2018 Ant, che ha tra i propri azionisti fondi gestiti da BlackRock, era stata valutata 150 miliardi di dollari durante un fundraising privato.