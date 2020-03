Alitalia, mission impossible di Leogrande. Ecco il bando per la vendita

LEGGI IL NUOVO BANDO PER LA VENDITA DELLA COMPAGNIA AEREA

E con questo fanno quattro tentativi in 34 mesi. Il bando con cui il commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, chiede a chi fosse interessato di manifestare il proprio interesse per le “attività aziendali facenti capo ad Alitalia Sai Spa e Alitalia Cityliner Spa, entrambe in amministrazione straordinaria” è stato pubblicato e ammette ufficialmente, come ampiamente anticipato, la vendita di tutte “le attività aziendali unitariamente considerate (“Lotto Unico”), ovvero “offerte per lotti distinti” ed in particolare per le attività di “aviation”, di “handling” e di “manutenzione”.

Con in più la possibilità che “manifestazioni di interesse aventi ad oggetto un perimetro aziendale diverso” dai singoli lotti sopra ricordati che pervenissero entro la mezzanotte del 18 marzo all’advisor Rothschild (le offerte vincolanti, anche se il bando non lo dice, dovrebbero essere poi presentate entro il 31 maggio), saranno comunque “ammesse alla successiva fase in assenza di offerte relative al Lotto Unico o ai lotti ove insistano beni, rapporti o attività oggetto di interesse”.

Il che è come dire che mentre il Covid-19 rischia di schiantare l’intero settore del trasporto aereo mondiale, con stime elaborate dalla Iata che parlano di minori ricavi tra un minimo di 63 e un massimo di 113 miliardi di dollari di minori ricavi nell’anno, Leogrande proverà in tutti i modi a vendere quel che resta della “fu compagnia di bandiera” italiana.

Come in un gioco dell’oca, si torna al punto di partenza, anzi no, commentano alcuni analisti, perché lo “spezzatino” avrebbe potuto essere una soluzione un paio d’anni fa, così come la vendita in blocco, ad Air France, avrebbe potuto esserlo nell’ormai lontano 2008, e non oggi che il settore è in piena crisi e in cui si attende solo di sapere chi seguirà il destino dell’italiana Air Italy (messa in liquidazione volontaria) o della britannica Flybe (dichiarata fallita ieri).

Leogrande prova a ignorare le difficoltà che si parano davanti e precisa: “In caso di sostanziale equivalenza delle offerte” (se ve ne saranno, andrebbe forse aggiunto quanto meno per scaramanzia), “saranno considerate preferibili, in conformità ai principi di sistema che regolano la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, prima le offerte che avranno ad oggetto il Lotto Unico e successivamente quelle che avranno ad oggetto più di un Lotto” singolo.

(Segue...)