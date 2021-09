Alitalia: Usb, lunedi' manifestazione lavoratori sotto sede Ita

Alitalia: Usb, lunedì manifestazione lavoratori sotto sede Ita

Lunedi' 20 settembre ci sara' una manifestazione di fronte alla sede di Ita dei lavoratori del gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria. Lo annuncia una nota dell'Unione sindacale di base (Usb). "Nelle ultime 48 ore alcune voci importanti di partiti di maggioranza e minoranza hanno finalmente rotto l'isolamento in cui erano stati lasciati i dipendenti ex Alitalia e i sindacati, denunciando le storture e le forzature piu' evidenti di quello che rimane un investimento pubblico al 100%", scrive l'Usb.

"Importante la presa d'atto delle commissioni parlamentari che quello che ITA ha presentato ai rappresentanti sindacali non e' il piano approvato dal Parlamento pochi mesi fa, convocando per conseguenza i vertici di ITA martedi' 21 settembre", prosegue la nota. Lunedi' alle 16.00 si terra' un incontro tra azienda e sindacati per concludere l'esame delle condizioni di lavoro del personale di Ita. L'incontro vedra', oltre i vertici di Ita, i segretari di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporto aereo e Usb.