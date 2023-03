All'italiana Prysmian due commesse nell'eolico in Olanda da 1,8 miliardi

Commesse da 1,8 miliardi di euro a Prysmian in Olanda

Prysmian si e' aggiudicato due commesse del valore complessivo di circa 1,8 miliardi assegnate dal gestore dei sistemi di trasmissione olandese TenneT per due progetti di connessione della rete elettrica, IJmuiden Ver Alpha e Nederwiek 1, che collegheranno i due futuri parchi eolici offshore collocati nella parte olandese del Mare del Nord alla provincia di Zeeland, situata nella parte sud-occidentale dell'Olanda. Queste commesse vanno a incrementare il valore totale del portafoglio ordini di Prysmian portandolo a circa 8,5 miliardi.

Prysmian sara' responsabile della progettazione, ingegnerizzazione, produzione, installazione, test e collaudo di due sistemi in cavo sottomarino e terrestre ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da 525 kV, comprensivi di cavi in fibra ottica, e di tutti i relativi accessori per i parchi eolici offshore IJmuiden Ver Alpha e Nederwiek 1, per una capacita' totale di 4 GW. IJmuiden Ver Alpha e' un sistema per il collegamento della rete elettrica offshore lungo circa 176 km (di cui circa 164 km offshore), mentre Nederwiek 1 ha una lunghezza totale di circa 217 km (di cui 208 km offshore).

La consegna del primo collegamento e' prevista per il 2029 e la seconda per il 2030. Ciascun sistema in cavo consiste di due cavi unipolari ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da 525 kV (con isolamento in XLPE per la parte sottomarina e isolamento P-Laser per la tratta terrestre), un cavo di ritorno unipolare in metallo e un cavo ottico unipolare. I cavi sottomarini saranno prodotti nei centri di eccellenza di Prysmian Group a Pikkala (Finlandia) e Arco Felice (Italia), mentre i cavi terrestri verranno realizzati a Gron (Francia). Le operazioni di posa in mare verranno eseguite con le navi posacavi all'avanguardia di proprieta' del gruppo, in collaborazione con il gruppo DEME, fornitore globale di soluzioni nel settore delle energie rinnovabili offshore.