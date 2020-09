Amazon, Bezos è il terzo uomo più ricco della storia. Domina Rockefeller

Jeff Bezos continua a scalare classifiche e raccogliere record, soprattutto dopo il lockdown causato dal Coronavirus. Il presidente e Ceo di Amazon ha raggiunto il terzo gradino di un podio impensabile: è diventato il terzo uomo più ricco di sempre, con un patrimonio personale stimato in 202 miliardi di dollari. Solo due persone nella storia dell'uomo hanno fatto meglio di lui e sono rappresentate in figure in bianco e nero, perchè vissute nell'800. Erano uno il re del petrolio e l'altro quello dell'acciaio.

A lungo - si legge sul Corriere della Sera - Rockefeller e Carnegie videro la propria ricchezza navigare sopra i 300 miliardi di dollari ciascuno, un testa a testa estenuante che non permetteva a nessuno dei due di fregiarsi dell’agognato titolo. Fu proprio grazie a questa gelosia che il banchiere Jp Morgan riuscì a convincere Carnegie a cedergli le sue acciaierie, staccandogli in compenso un assegno con cui l’ex re dell’acciaio divenne per qualche anno, con 372 miliardi, l’uomo più ricco del mondo. Ma John Rockefeller, all’inizio del ’900 grazie al boom del petrolio si impossessò a sua volta del titolo con 418 miliardi, diventando l'uomo più ricco di sempre.

Tra i super ricchi - prosegue il Corriere - che ridimensionano i vari Bill Gates (125 miliardi), Elon Musk (115) e Mark Zuckerberg (111), non vanno dimenticati Henry Clay Frick, il manager di Carnegie, lo stesso della famosa Frick Collection sulla Fifth Avenue a Manhattan, e soprattutto Cornelius Vanderbilt che guadagnò il corrispettivo di 185 miliardi di oggi portando il progresso sotto forma di treni in tutti gli Stati Uniti.