E-commerce, Amazon diventa low-cost: mossa di Bezos per scalzare Temu e Shein

Amazon sfida Temu e Shein con il suo nuovo store low cost

Amazon alza il tiro e si prepara a sferrare un colpo micidiale ai giganti cinesi Temu e Shein. L'ultima mossa del colosso di Seattle? Un canale “discount” dedicato a prodotti fashion e lifestyle (provenienti dai magazzini cinesi) che puntano a invadere il mercato e sbaragliare la concorrenza. La notizia, trapelata da una presentazione riservata ai venditori cinesi, preannuncia un autunno bollente per gli e-commerce del Dragone.

L’obiettivo del colosso di Bezos è chiaro: entrare a gamba tesa nel dominio di Temu e Shein, che negli ultimi anni hanno divorato quote di mercato negli Stati Uniti e non solo. Il nuovo store offrirà abbigliamento, articoli per la casa e altri prodotti a prezzi inferiori ai 20 dollari, sfidando direttamente i prezzi stracciati dei rivali cinesi.

Ma la strategia di Amazon non si ferma qui. La nuova sezione low-cost sarà infatti popolata da prodotti senza marchio, spediti in tempi record di 9-11 giorni, così da evitare i magazzini americani per ridurre i costi e velocizzare le consegne. Inoltre, i venditori potranno testare nuovi articoli con piccoli lotti di produzione, adattandosi rapidamente alla domanda (un approccio che già si è rivelato molto funzionale nel caso di Shein).

In un incontro a porte chiuse, Amazon ha informato i venditori cinesi che inizierà a contattarli quest’estate per preparare gli inventari in vista del lancio autunnale. Un punto rimane però incerto: secondo Reuters, non è chiaro se queste spedizioni potranno beneficiare della disposizione commerciale Usa che esenta i pacchi di valore inferiore a 800 dollari dai dazi doganali. Un'incognita che potrebbe far traballare subito il nuovo store low-cost di Amazon.

Insomma, Amazon è pronta a tutto pur di mantenere la sua posizione di leader indiscussa nel mercato dell’e-commerce. La battaglia per il segmento low-cost è appena iniziata, e Bezos si prepara a giocare tutte le sue carte per affrontare e superare la crescente concorrenza di Temu e Shein.