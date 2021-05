Amazon, il Procuratore di Washington fa causa: "Tiene alti i prezzi"

Altolà antitrust ad Amazon. Il procuratore generale di Washington, Karl Racine, ha annunciato una causa antitrust contro Amazon, accusata di pratiche che hanno l'effetto di far alzare i prezzi per i consumatori e di ridurre l'innovazione.

Racine vuole mettere fine al presunto uso illegale di accordi che Amazon conclude per evitare la concorrenza. Secondo la causa, presentata al tribunale del District of Columbia, Amazon avrebbe mantenuto illegalmente un potere monopolistico con la stipula di contratti che impediscono ai venditori di terze parti sulla sua piattaforma di offrire i loro prodotti a prezzi più bassi su altre piattaforme.



Secondo Racine, questo produce "un mercato online con prezzi artificialmente più alti". Questi accordi ledono i consumatori e i venditori di terze parti, riducendo la competizione, l'innovazione e la scelta. Il titolo di Amazon, dopo la notizia, è rimasto stabile, in calo di circa l'1%.