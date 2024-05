Amazon, l'esperto: "Potrebbe sostituire operatori telefonici come Vodafone"

Amazon entra nel mondo delle telecomunicazioni grazie al cloud. Il colosso lancerà anch'esso una telco? L'intervista all'esperto

Amazon mette nel mirino il mercato delle telecomunicazioni. Con l’accordo appena firmato, il servizio di cloud computing Amazon Web Services (Aws) e O2, filiale tedesca di Telefónica, operatore fisso e mobile spagnolo – quinto player per valore di mercato totale – hanno fatto la storia.

Per la prima volta, infatti, una telco mobile già esistente trasferirà parte della propria rete di clienti su un cloud pubblico. Ma quali sono i reali piani dietro l’affare? Si tratta forse del primo passo di Amazon per “monopolizzare” un nuovo settore e, magari, per realizzare anch’esso un operatore e insidiare in futuro colossi come Vodafone e Telecom?

Per rispondere a questa domanda, Affaritaliani.it ha interpellato Edoardo Fleischner, docente di crossmedialità all’Università Statale di Milano con un particolare occhio di riguardo verso gli affari delle Big Tech.

Professore, perché Amazon ha messo piede nel mercato delle telecomunicazioni?

Al momento, Amazon Web Services è il primo player dell’intero settore del cloud con circa 90 miliardi di ricavi nel 2023. Avendo raggiunto tale posizione dominante, ora è alla ricerca di nuovi orizzonti. In questo caso, il mercato del cloud delle telecomunicazioni rappresenta un’opportunità più unica che rara.

Infatti, secondo gli analisti, questo sub-settore del cloud, dovrebbe vedere una crescita boom di circa il 453%, passando dagli odierni 19 miliardi a 109 miliardi di dollari entro il 2030. Una crescita monstre, questa, che chiaramente fa molto gola ad Amazon, il quale difficilmente intende metter freno alle proprie manie espansionistiche.

Ok, questo è il primo “assaggio” di Amazon al settore delle telecomunicazioni. C’è la possibilità, in futuro, che il re dell’e-commerce possa lanciare a sua volta un'operatore e insidiare Vodafone o Telecom?

Penso che sia molto difficile, ma rimane un’ipotesi. Amazon è una realtà abbastanza grande da potersi permettere tali investimenti. Gli basta trovare un modo di rendere questo business abbastanza remunerativo. Nulla di impossibile per un colosso di questa portata, ma al momento non vedo le condizioni per una simile operazione.

Ma che cos’è il cloud delle telecomunicazioni?

In sintesi, mentre gli operatori telefonici fissi e mobili sono le aziende che forniscono direttamente i servizi al cliente finale (telefonia, messaggistica, connettività dati), il cloud delle telecomunicazioni è l'infrastruttura tecnologica (basata su internet) che sostiene proprio tali servizi, consentendo agli operatori di gestire, erogare e ottimizzare le loro offerte.

AWS opera su vasta scala, con centinaia di milioni di clienti in tutto il mondo. Grazie a questa vasta base di utenti, sfruttando anche le tecnologie dell’e-commerce che di clienti ne gestisce ancora di più, ha gli strumenti per gestire con costi inferiori risorse computazionali e di archiviazione rispetto a quanto potrebbe fare un operatore come O2 agendo da solo. In sintesi, si sta assistendo al passaggio delle telco dall'utilizzo degli hardware a quello dei software.

Per O2, collaborare con Amazon porterà a una consistente riduzione dei costi. Utilizzando il cloud di Aws, infatti, l’operatore telefonico potrà evitare di investire in infrastrutture e risorse fisiche e potrà invece pagare solo per l'utilizzo degli sconfinati server farm di Amazon.

Ora, O2 porterà sul servizio di cloud computing di Amazon un milione dei propri utenti tedeschi. Che cosa significa nel dettaglio?

Essenzialmente, Aws si occuperà della gestione dei carichi di lavoro delle telecomunicazioni. Telefonica Germany sposterà l'infrastruttura tecnologica che supporta i servizi 5G dei suoi clienti su Amazon Web Services. Questo significa che, anziché mantenere e gestire tutti i server e l'hardware necessari per offrire i servizi 5G direttamente, Telefonica utilizzerà i servizi di cloud computing forniti da Amazon.

In pratica, i dati e le funzionalità che attualmente risiedono sui server di Telefonica verranno spostati sui server di Amazon. Gli utenti continueranno a ricevere gli stessi servizi 5G di Telefonica, ma questi servizi saranno ospitati e gestiti tramite Amazon Web Services anziché sulle infrastrutture proprietarie dell’operatore telefonico spagnolo.