Big Tech, le top 10 valgono un terzo di Wall Street. Come il Pil della Cina

Wall Street, le Big Tech che insieme arrivano a 15mila miliardi di dollari. Mai un divario così nella storia

Gli effetti dell'intelligenza artificiale si fanno sentire pesantemente a Wall Street, le dieci Big Tech dominano il mercato. Da sole hanno un peso pari al 34% dell’indice principale. Valgono insieme 15mila miliardi di dollari: non molto meno del Pil della Cina. Non era mai capitato nella storia - riporta Il Sole 24 Ore - che dieci sole aziende arrivassero a valere così tanto rispetto a tutte le altre quotate. Neppure ai tempi della bolla tech di inizio secolo dieci aziende erano riuscite a superare il 30% del valore totale dell’indice. E sul mercato l’ottimismo su questi colossi, grazie anche alle speranze sull’intelligenza artificiale, non dà segnali di cedimento alcuno: secondo l’ultimo sondaggio di Bank of America tra 260 investitori globali, la "puntata" più di moda sui mercati (lo dice il 52% degli intervistati) consiste ancora nel comprare i titoli delle "magnifiche 7". Per capire quanto sia grande questo 52%, basti pensare che il secondo trend più di moda sui mercati (cioè vendere azioni cinesi) viene indicato solo dal 16% degli intervistati.

Le Magnifiche sette - prosegue Il Sole - fanno utili a palate: Nel solo primo trimestre del 2024 Alphabet, Amazon, Meta, Apple, Microsoft e Netflix messe insieme hanno prodotto 94,3 miliardi di profitti netti, contro i 67,8 del primo trimestre 2023. Pesano tanto nell’indice S&P 500, certo, ma pesano tanto anche nel monte utili di Wall Street: secondo i dati di JP Morgan AM, le dieci maggiori aziende di Wall Street da sole producono quasi il 25% del totale profitti di tutto l’indice S&P 500. E la rivoluzione dell’intelligenza artificiale offre grandi promesse per il futuro. I multipli di Borsa sono molto elevati, certo: guardando ai profitti attesi, il rapporto tra prezzo e utili varia dalle 41 volte di Amazon, alle 36 di Nvidia alle 23 di Meta.