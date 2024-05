IA, Microsoft investe altri 2,2 mld. Da Google ad Apple: le cifre monstre

Microsoft investe 2,2 mld in Malesia per rafforzarsi nell'intelligenza artificiale

Microsoft ha annunciato che investirà 2,2 miliardi di dollari in infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale in Malesia, sulla scia di nuovi piani di spesa in Indonesia e Thailandia, mentre il colosso tecnologico statunitense si prepara a soddisfare la crescente domanda nel sud-est asiatico. Lo riporta il Wall Street Journal. La società ha riferito che il suo investimento in quattro anni si baserà sui piani precedentemente annunciati per costruire il suo primo data center in Malesia e segnerà il suo più grande investimento nel paese. L'annuncio è arrivato nell'ambito della visita dell'amministratore delegato, Satya Nadella, nel Paese, dove ha incontrato il primo ministro malese Anwar Ibrahim.

"Siamo impegnati a sostenere la trasformazione dell'intelligenza artificiale in Malesia e a garantire che vada a beneficio di tutti i malesi - ha affermato il ceo di Microsoft Nadella -. I nostri investimenti nelle infrastrutture e nelle competenze digitali aiuteranno le imprese, le comunità e gli sviluppatori malesi ad applicare la tecnologia più recente per promuovere la crescita economica inclusiva e l’innovazione in tutto il Paese".

Il nuovo investimento includerà la formazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale per 300mila persone, la creazione di un centro nazionale di eccellenza sull’intelligenza artificiale, il miglioramento delle capacità di sicurezza informatica della nazione e il sostegno alla crescita della comunità di sviluppatori della Malesia, stando a quanto riferito dal premier Anwar su Facebook. Martedì il manager aveva anche annunciato un investimento di 1,7 miliardi di dollari in servizi cloud e IA in Indonesia e mercoledì la costruzione del suo primo data center regionale in Thailandia.

Ad aprile, il colosso tecnologico ha annunciato un investimento di 2,9 miliardi di dollari in Giappone e di 1,5 miliardi di dollari in G42, una società di intelligenza artificiale con sede ad Abu Dhabi. Microsoft si è inoltre impegnata a fornire formazione sull’intelligenza artificiale a 2,5 milioni di persone in Malesia, Indonesia, Filippine, Tailandia e Vietnam entro il 2025.

Non solo Microsoft, le folli cifre spostate dal mercato dell'IA

Ma l’investimento di Microsoft è solo l’ultima delle notizie di questo tipo provenienti dal mondo delle Big Tech. Infatti, negli scorsi mesi, Google ha annunciato di voler puntare un totale di 2 miliardi di dollari su Anthropic, società americana fondata da due mezzi italiani e produttrice di “Claude”, un chatbot dotato di IA e visto come uno dei massimi competitor del leader del mercato ChatGpt.

Non solo Google. Anche Amazon, il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos, ha scelto di buttarsi sul mercato dell’IA e, in particolare, ha scelto anch’esso Anthropic per rivaleggiare con ChatGpt di OpenAI. In questo caso, gli investimenti arriveranno a oltre 4 miliardi di dollari.

Impossibile, poi, non ricordare anche Meta. La holding della galassia di Zuckerberg, proprietaria di Facebook, e Instagram, i social network più utilizzati al mondo, oltre che di Whatsapp, sta puntando forte sull’intelligenza artificiale. Nel dettaglio, Zuckerberg avrebbe in piano di sviluppare la prima “IA forte”, un nuovo e potentissimo tipo di questa tecnologia, capace di soddisfare con ancor più precisione e accuratezza le richieste degli utenti. Per realizzare il piano, sarebbero sul piatto investimenti monstre per circa 15 miliardi di dollari.

Infine, Apple prova a recuperare il terreno perso finora rispetto ad alcune società competitor e avvia piani di investimento stimati in circa un miliardo di dollari l’anno. Nonostante iPhone, iPad e gli altri prodotti del catalogo siano già tutti capaci di sfruttare la tecnologia del momento, la società di Tim Cook non ha ancora presentato sul mercato un proprio modello di intelligenza artificiale generativa. Si parla, infatti, di un debutto in tal senso con un nuovo aggiornamento software in arrivo in autunno.