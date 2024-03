Amazon, niente più reso lungo: colpo duro per i furbetti dello shopping online

Amazon cambia le sue tempistiche di reso per alcuni prodotti

Amazon ha annunciato una novità che lascerà i suoi clienti più fedeli a bocca aperta, o meglio, a bocca asciutta. Il colosso dello shopping online, anche noto per le sue (fin troppo) flessibili politiche di reso, ha deciso di accorciare il periodo di restituzione per alcune categorie di prodotto, passando dagli attuali 30 giorni a 14 giorni. Nello specifico la stretta vale per i prodotti dell’elettronica di consumo come smartphone, laptop etc.

Nulla di nuovo se pensiamo che 14 giorni sono in effetti, il tempo minimo previsto dal codice del consumo. Eppure questa sarà una vera rivoluzione per i clienti Amazon abituati a resi di 30 giorni, restituendo un articolo senza spese aggiuntive, a condizione che venissero rispettate alcune condizioni basiliari, ovvero che prodotto fosse in buone condizioni.

La novità dei 14 giornia sarà valida e operativa tra meno di due settimane, e sarà sempre ben specificata al cliente sotto il nome dello spedizioniere e del venditore, in modo da non confondersi. E se in questo mese saranno tollerate alcune incongruenze, dal 25 aprile in poi invece non ci sarà più alcuna "tolleranza": dopo 14 giorni dalla consegna, niente più reso.