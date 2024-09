Amazon abolisce lo smart working: dipendenti in ufficio cinque giorni a settimana

Stop allo smart-working: i dipendenti di Amazon devono tornare in ufficio cinque giorni a settimana

Amazon richiederà ai dipendenti di tornare in ufficio cinque giorni alla settimana a partire dal 2 gennaio 2025, limitando il ricorso allo smart working a determinate situazioni. "Abbiamo deciso che torneremo a stare in ufficio come eravamo prima dell'inizio del Covid", scrive il Ceo Andy Jassy sul blog dell'azienda. "Collaborare, fare brainstorming e inventare sono più semplici ed efficaci; insegnare e imparare gli uni dagli altri è più fluido; e i team tendono a essere meglio connessi tra loro", prosegue il Ceo di Amazon. "Gli ultimi 15 mesi in cui siamo tornati in ufficio almeno tre giorni alla settimana - annota - hanno rafforzato la nostra convinzione sui vantaggi".

Il manager specifica al personale che: "Prima della pandemia, non tutti erano in ufficio cinque giorni alla settimana, ogni settimana. Se tu o tuo figlio eravate malati, se avevate un'emergenza domestica, se eravate in viaggio per incontrare clienti o partner, se avevate bisogno di un giorno o due per finire di programmare in un ambiente più isolato, le persone lavoravano da remoto. Questo era scontato e continuerà ad essere vero anche in futuro. Ci aspettiamo che le persone siano in ufficio al di fuori di circostanze attenuanti (come quelle menzionate sopra) o se avete già un'eccezione di lavoro da remoto approvata tramite il vostro responsabile del team". Jassy chiarisce: "Alcuni colleghi potrebbero aver organizzato la propria vita personale in modo tale che il ritorno in ufficio regolarmente cinque giorni alla settimana richiederà alcuni aggiustamenti. Per aiutare a garantire una transizione fluida, renderemo attiva questa nuova aspettativa il 2 gennaio 2025".

A maggio dello scorso anno, i dipendenti della sede di Amazon a Seattle hanno organizzato uno sciopero per protestare contro la politica sul personale del gigante dell’e-commerce, tra licenziamenti e richieste di tornare al lavoro in presenza.