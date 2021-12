Amco, acquisiti oltre 250 mln euro di crediti deteriorati dal gruppo Iccrea

Amco si rafforza nel comparto, Iccrea conferma gli obiettivi finanziari entro l'anno

La società del Tesoro specializzata nella gestione dei deteriorati, Amco, ha sottoscrittto con 33 banche appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, altrettanti contratti di cessione con oggetto l'acquisizione di crediti non performing - in prevalenza Unlikely To Pay (Utp) del Gruppo Iccrea.

Il pacchetto di crediti complessivamente acquisito da Amco ha un valore lordo di bilancio di 264 milioni e comprende 222 milioni di crediti verso clientela corporate e per la quasi totalita' secured, originati dalla capogruppo Iccrea Banca, dalla controllata Banca Sviluppo e da altre 30 Bcc aderenti gruppo bancario cooperativo romano.

I restanti 42 milioni, si legge in una nota congiunta, sono costituiti da crediti leasing corporate - per la maggior parte di natura immobiliare - originati da Iccrea BancaImpresa. Nessun dettaglio nella nota sul valore netto di acquisto del portafoglio

Con questa operazione Amco conferma la volonta' di rafforzare la propria presenza in questo comparto in linea con le esigenze espresse dal mercato. Dal canto suo Iccrea conclude un importante intervento, in linea con i piani di miglioramento della qualita' degli attivi del gruppo che consentira' il raggiungimento degli obiettivi finanziari programmati per quest'anno. Ad inizio settimana Iccrea ha annunciato una nuova cartolarizzazione di sofferenze, assistite dalla garanzia pubblica Gacs, per 1,3 miliardi.