Amco, in 2020 balzo di utili e ricavi con crescita business

Risultati in forte crescita per Amco, che vede riflettersi sul conto economico il significativo aumento dei portafogli di crediti deteriorati in gestione. Nel 2020 i ricavi della controllata del Tesoro sono saliti a 214,1 milioni di euro, in aumento del 126% sul 2019, l'ebitda e' balzato del 210% a 158,9 milioni e l'utile e' salito dell'80% a 76 milioni, nonostante rettifiche su crediti dovute a ritardi negli incassi causati dalla pandemia e a una singola esposizione.

"La redditivita' operativa e' elevata, guidata dall'espansione del business e accompagnata da una crescita dei costi contenuta, grazie ad una gestione attenta e alle economie di scala." ha dichiarato l'ad Marina Natale. "Nel 2020 abbiamo raggiunto importanti risultati, concludendo con successo l'operazione con Mps, l'acquisto di 5 grandi portafogli nell'ambito di processi competitivi e gestendo piattaforme innovative multioriginator come Cuve'e. Il nostro approccio gestionale favorisce la sostenibilita' dell'impresa; puntiamo al rilancio di aziende meritevoli cosi' da rivitalizzare risorse ed energie per il tessuto economico del Paese".

Gli asset in gestione sono saliti a 34 miliardi (+46%), grazie a 11,9 miliardi di nuovo business. L'aumento delle masse ha trascinato gli incassi, cresciuti del 14% a 857 milioni, pari al 3,7% degli asset in gestione medi, solo leggermente inferiore al 3,9% del 2019 nonostante il lockdown. A livello patrimoniale si registra una forte diminuzione del Cet1, dal 63,7% di fine 2019 al 37,4%, effetto delle grandi acquisizioni di portafogli del 2020. In ogni caso la solidita' patrimoniale "permette di gestire i rischi potenziali e crea flessibilita' per ulteriore espansione del business".