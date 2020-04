L'ex manager di Eataly Andrea Guerra diventa socio di Venchi

Andrea Guerra investe nel cioccolato. L'ex ceo Luxottica e Eataly, diventa socio di Venchi

C’è un nuovo socio illustre in Venchi: si tratta di Andrea Guerra. L’ex ceo di Luxottica ed ex presidente esecutivo di Eataly, oggi ceo della divisione hospitality di Lvmh, ha acquisito quella che l’ad di Venchi, Daniele Ferrero, ha definito “una piccola partecipazione, per noi preziosa”. La notizia è stata anticipata dal quotidiano Repubblica, come scrive PambiancoNews.

“Andrea scommette su di noi nel momento più buio della nostra storia, dandoci una enorme iniezione di fiducia. Insieme ce la faremo”, ha poi commentato attraverso LinkedIn lo stesso Ferrero, postando l’articolo pubblicato online dal quotidiano fondato da Eugenio Scalfari.

Nei piani del gruppo piemontese del cioccolato e del gelato, che ha archiviato il 2019 con circa 100 milioni di ricavi, compare un progetto di ricapitalizzazione per 8 milioni di euro. L’azienda ha previsto per l’anno in corso un calo del 35% nei ricavi e starebbe trattando con nuovi potenziali soci asiatici per rilanciare il proprio business a partire proprio dall’Oriente. Tra i programmi, anticipati a Pambianco Wine&Food dallo stesso Ferrero, c’è anche l’apertura di un punto vendita a Wuhan, la città da dove ebbe inizio il contagio di coronavirus.