Ania, Gabriella Carmagnola lascia la direzione delle relazioni esterne

Gabriella Carmagnola a fine anno lascia Ania, l’Associazione delle compagnie di assicurazione di cui è capo della direzione della Comunicazione e Relazioni esterne. Torinese, laureata in Filosofia teoretica, è stata al fianco di ben sei presidenti che si sono succeduti all’Ania, tra cui Alfonso Desiata, Fabio Cerchiai e l’attuale Maria Bianca Farina.

Entrata trent’anni fa come responsabile della Comunicazione, ha vissuto in prima linea le grandi battaglie che hanno segnato i forti cambiamenti nel mondo assicurativo e sociale del nostro Paese: dalla contrastata approvazione della previdenza integrativa, alla riforma della RC auto con le “lenzuolate” di Bersani contro le assicurazioni, alle prime proposte per una legge che introducesse una copertura assicurativa anche contro le calamità naturali.