Auto elettrica, Apple archivia il progetto "Titan" e punta sull'IA

Niente più auto elettrica, la Mela rinuncia al progetto “Titan”

La grande Mela tech ha abbandonato il piano di sviluppo di una propria auto elettrica, uno dei progetti Apple più ambiziosi dell'azienda che andava avanti da circa un decennio e che prende alla sprovvista i quasi duemila dipendenti coinvolti nel progetto, che ora dovranno spostare il focus su un altro settore cult dei nostri tempi, l'intelligenza artificiale.

Conosciuto come ‘Project Titan’, il piano aveva come obiettivo quello di diversificare la produzione dell'azienda andando oltre la produzione dell’iPhone, inserendo dei target diversi per entrare nel mercato dei veicoli elettrici, insieme a colossi come Rivian e Tesla. Il progetto era talmente segreto che Apple non ne aveva mai dato conferma ufficiale.

Tuttavia, il mercato dei veicoli elettrici non sta vivendo un momento del tutto florido, esempio lampante è il rallentamento delle vendite di auto elettriche a marchio Tesla. Una frenata annunciata dallo stesso Ceo Elon Musk che l'aveva attribuita a una domanda debole, agli alti tassi di interesse e alla crescente concorrenza nel settore. In questo contesto si inseriscono anche Ford e General Motors.

Secondo quanto comunicato, i fondi che erano destinati alle auto elettriche saranno ora destinati all'intelligenza artificiale così che Apple possa rimanere al passo con le tendenze emergenti e le sfide del mercato tecnologico in continua evoluzione.

Nonostante l’abbandono dell’auto elettrica, la reazione dei mercati è stata positiva per Apple, con i suoi titoli che hanno registrato un aumento di oltre l’1,2% a Wall Street.