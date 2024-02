Apple sfida Samsung, è guerra sugli anelli con l'IA per monitorare la salute

Galaxy Smart Ring, Apple sfida Samsung e prepara il suo anello intelligente dotato di IA

Dagli orologi agli anelli. Dopo anni di “stallo”, il mercato del monitoraggio smart della salute sta per vivere un forte cambiamento. Samsung, tra i più grandi player mondiali dell’hi-tech, sta progettando un anello dotato di intelligenza artificiale capace di captare i parametri vitali esattamente come fa uno smart watch. Ma non è la sola.

Secondo le indiscrezioni, anche Apple sarebbe fortemente impegnata nella produzione di uno “smart ring” in grado di rilevare le condizioni di salute. Il passaggio da un orologio a un anello intelligente costituirebbe un significativo passo in avanti per questo tipo di tecnologia, rendendola meno invasiva e più indossabile.

"L'idea dietro al Galaxy Ring è quella di dare a tutti la possibilità di vestire un oggetto tecnologicamente avanzato", spiega Hon Pak, vice presidente di Samsung Electronics, "ma dalle dimensioni ridotte, quasi nascosto e sicuramente meno ingombrante per le attività quotidiane".

Oggi, già smartphone e smartwatch permettono di monitorare tanti dati di salute ma richiedono sempre un minimo di azione da parte di chi li indossa. "Con il Ring no", continua. "La raccolta dei dati, che avviene preservando la privacy con una comunicazione protetta con il telefonino, è passiva. Mentre si ha l'anello al dito, l'app Samsung Health riceve le informazioni che possono essere incrociate con quelle degli altri dispositivi che si hanno con sé".

Il Galaxy Ring, arriverà in tre colori: oro, argento e nero, e nove misure. La promessa è quella di una durata lunga della batteria, e di una spinta verso le persone a prendersi più cura del proprio stato di salute psicofisico, anche grazie all'intelligenza artificiale.

I dettagli sul dispositivo sono tuttavia ancora scarsi e una strategia di posizionamento dell'azienda deve essere ancora definita. Secondo le indiscrezioni, manca ancora molto tempo prima del lancio dell’anello con l’IA di Apple. Riguardo il prezzo, nulla è ancora certo. È auspicabile però che sarà comunque inferiore a quello della serie degli Apple Watch, in quanto l’anello avrà presumibilmente una funzione di esclusivo monitoraggio dei parametri della salute.

Samsung, come riporta Multiplayer.it, mira a presentare il Galaxy Ring al suo secondo evento Unpacked del 2024, evento che potrebbe offrire ad Apple l'opportunità ideale per valutare le condizioni di mercato e la fattibilità del nuovo dispositivo e del suo futuro mercato.

Ma non è la prima volta che emergono informazioni su un futuro Apple Ring. Nel novembre dello scorso anno, Apple ha presentato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti un brevetto per un "sistema elettronico applicato allo smart ring", una tecnologia che consente il collegamento a dispositivi mediante l'installazione di un circuito di comunicazione wireless a corto raggio.

Dunque, sebbene non siano noti dettagli sul design, l'anello potrebbe consentire il controllo di smartphone, tablet e altri dispositivi. Attualmente il mercato è dominato da Oura con il suo Oura Ring che ha lanciato la terza generazione in grado di misurare la temperatura corporea e il ciclo mestruale, con una durata della batteria di un'intera settimana con una sola carica.