Apple primo brand da un trilione di dollari. Ferrari trionfa nell'automotive

Apple domina il ranking dei brand di maggior valore al mondo: bene anche Nvidia e Amazon

La nuova classifica Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands del 2024 è uscita, e i numeri sono impressionanti: il valore totale dei brand è cresciuto del 20%, raggiungendo gli 8,3 trilioni di dollari, avvicinandosi al picco del 2022 di 8,7 trilioni. Questo rappresenta un aumento del 474% dal suo lancio nel 2006.

Apple si conferma al vertice come il primo brand da un trilione di dollari al mondo, mantenendo la posizione numero uno per il terzo anno consecutivo. Ma il dominio nel tech è evidente anche con Google, Microsoft e Amazon ai vertici.

Eppure non sono solo le aziende tecnologiche a brillare. McDonald's si conferma tra i primi cinque, sfruttando l'innovazione, inclusa l'intelligenza artificiale, per la sua crescita. E anche aziende come Nvidia, Adobe e AMD hanno mostrato risultati eccezionali grazie al potere dell'AI, guadagnando posizioni di rilievo nella classifica. Ci sono anche alcune sorprese come il ritorno di Facebook nella Top 10 e l'ingresso di Oracle, segnale evidente della dinamicità del mercato e la capacità dei brand di reinventarsi e adattarsi.

Il successo dei brand è palese anche in altri settori, come Corona nell'alcol, Zara nell'abbigliamento, Louis Vuitton nel lusso e Netflix nell'intrattenimento, Ferrari nell'automotive rimane forte con un incremento del 34%, mentre per il Food and Beverage domina ancora Kinder con una crescita del 22%.