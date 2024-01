Apre in Bahrein il primo ristorante all'estero di Vetrina Toscana

Il primo ristorante toscano all'estero di Vetrina Toscana

Il debutto di 'Sapori di Toscana' come primo ristorante toscano all'estero che entra a far parte di Vetrina Toscana, un'iniziativa di Regione e Unioncamere Toscana, è un passo significativo nell'ambito della promozione dei ristoranti e delle botteghe alimentari che valorizzano i prodotti del territorio.

Situato al 34° piano dell'Hotel Domain di Manama, in Bahrein, 'Sapori di Toscana' è pronto ad essere ufficialmente affiliato alla rete Vetrina Toscana durante la missione organizzata da Toscana Promozione Turistica, svolta dall'8 al 12 gennaio nella penisola arabica. Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione, ha evidenziato: “Vetrina Toscana festeggia nel 2024 il 24esimo compleanno ed è l’emblema dell’enogastronomia toscana, della cultura legata alle tradizioni. L’affiliazione del primo ristorante toscano all’estero è un traguardo molto importante che auspico possa fare da apripista per altre attività operanti in tutto il mondo. Un modo per ampliare la propria rete anche fuori dai confini italiani e per promuovere territori e un modo di vivere unici”.

La presentazione della Toscana coinvolgerà video, incontri sulla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e una cena tipica a cura della chef e direttrice artistica della cucina, Simona Girelli. L'inserimento del ristorante in Vetrina Toscana è parte di una missione organizzata da Toscana Promozione Turistica nella penisola arabica, che include workshop BtoB con aziende regionali e incontri con oltre 100 operatori locali, quali buyer, agenti di viaggio, tour operator e consulenti di viaggio. L'itinerario ha toccato Abu Dhabi, Muscat, Dubai e prevede un'apposita presentazione della Toscana ai media e alle istituzioni locali, guidata dal direttore di TPT, Francesco Tapinassi.

La fase conclusiva della missione si terrà all' 'Accessible Tourism International Summit' il 11 e 12 gennaio a Dubai, finanziato dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Toscana Promozione Turistica presenterà il progetto 'Tuscany for all', dedicato a offrire risposte concrete alle esigenze dei viaggiatori con disabilità.

Toscana Promozione Turistica, oltre ad impegnarsi nell'accessibilità turistica, ha avviato nel 2023 la riedizione accessibile del materiale stampato prodotto, un'iniziativa che continuerà nel 2024, contribuendo allo sviluppo di un approccio inclusivo in tutte le sue attività. Inoltre, Fondazione Sistema Toscana, responsabile del sito ufficiale di destinazione turistica visittuscany.com, ha potenziato l'accessibilità e l'innovazione del sito per migliorare l'esperienza di navigazione, seguendo gli standard internazionali del W3C per garantire un'accessibilità più ampia.