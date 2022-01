Ardian, il fondo francese compra l'italiana Biofarma per 1,1 miliardi

Ardian scommette sugli integratori alimentari e rileva la maggioranza del leader italiano Biofarma

Ardian, gruppo di private equity francese, mette sul tavolo una valutazione di 1,1 miliardi e compra da White Bridge Investments la maggioranza di Biofarma Group, leader in Italia e in Europa nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, prodotti a base di probiotici e cosmetici. La famiglia Scarpa manterrà la sua attuale quota del 30% nel gruppo, come partner di Ardian sul progetto. Maurizio Castorina continuerà a guidare l’azienda come amministratore delegato.

Biofarma, ricorda una nota, è diventata leader nel suo mercato di riferimento attraverso un percorso di aggregazione di società complementari tra loro. Dal 2016, la società è cresciuta da circa 30 a oltre 230 milioni di fatturato, grazie alla crescita organica a doppia cifra e all’intensa attività di M&A: cinque acquisizioni in quattro anni). Quasi il 50% del fatturato è sviluppato su mercati internazionali, beneficiando della partnership con vari clienti globali.

"L'operazione con Ardian - afferma l'amministratore delegato di BioPharma Maurizio Castorina - permetterà al gruppo Biofarma di diventare il primo global player specializzato nel settore nutraceutico. Inoltre, le nuove risorse consentiranno di proseguire l'eccellente percorso di crescita e di aggregazione realizzato negli ultimi anni grazie al supporto di White Bridge Investments, valutando nuove interessanti opportunità d'espansione internazionale in Europa, in APAC e negli Stati Uniti". "Infine, conclude Castorina, Biofarma continuerà ad investire significativamente in ricerca ed innovazione, veri fattori differenzianti nel nostro mercato, permettendo all'azienda di consolidare la propria leadership'.

Per Yann Chareton, managing director di Ardian, il "settore nutraceutico sta beneficiando di una forte crescita trainata da trend secolari come l'importanza data alla prevenzione e rappresenta un'eccellenza italiana riconosciuta a livello mondiale. Abbiamo individuato in Biofarma il leader tecnologico e il consolidatore naturale del settore. Siamo molto lieti di accompagnare il management del gruppo e la famiglia Scarpa in questo percorso che porterà ad un'accelerazione della sua crescita, anche a livello internazionale". Nell'operazione Nomura, Bnp Paribas e Mediobanca hanno operato come advisor di Ardian.