Ariston, annunciata Ipo da 300 mln: in arrivo la quotazione a Piazza Affari

Ariston, c'è l'annuncio di un Ipo da 300 milioni di euro: in arrivo la quotazione a Piazza Affari

Ariston Holding ha annunciato l’intenzione di quotarsi alla Borsa italiana su Euronext Milan nelle prossime settimane. L'operazione prevede il collocamento di azioni di nuova emissione per un ammontare di circa 300 milioni di euro e l'offerta di azioni esistenti detenute dagli azionisti Merloni Holding e Amaranta srl, spiega una nota del gruppo che produce caldaie, pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento. I proventi dell’Ipo – prosegue la nota - saranno utilizzati per sostenere e sviluppare l'ulteriore crescita del gruppo, sia in modo organico sia per finanziare in futuro acquisizioni.

“Grazie alla quotazione a Milano, rafforzeremo il nostro potenziale di crescita, continuando sia il solido percorso di sviluppo organico, sia il potenziale di crescita inorganica grazie agli M&A. Crediamo che Ariston possa giocare, e giocherà, un ruolo chiave nel processo di consolidamento del nostro settore, dando una ulteriore accelerazione a quanto abbiamo realizzato con successo nell'ultimo decennio. Il nostro obiettivo è di essere un player di riferimento di soluzioni per il comfort sostenibile nell'acqua calda e nel riscaldamento”, ha commentato Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group.

“Con oltre 90 anni di storia, il nostro gruppo si è affermato come un protagonista della sostenibilità unico nel suo genere. Ariston ha un reach globale e una proposta distintiva di prodotti e sistemi rinnovabili e ad alta efficienza, bilanciata in modo unico tra acqua calda e riscaldamento, tra mercati più maturi ed economie emergenti, tra prodotti, sistemi e servizi; caratterizzata da crescita sia organica che inorganica”, ha aggiunto.

Mediobanca, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo sono joint global coordinators e joint bookrunners nella quotazione, Bnp, Bofa, Citigroup ed Equita joint bookrunners mentre CC & Soci è l'advisor finanziario di Ariston.