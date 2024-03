Assegno unico, Isee più leggero per 6 milioni di famiglie: lo schema

L'Isee sarà alleggerito per oltre sei milioni di famiglie che percepiscono l'assegno unico per i figli. Il denaro dell'assistenza sarà escluso dal calcolo dell'indicatore economico, consentendo ai beneficiari di accedere più agevolmente ad altri bonus destinati alle famiglie. La viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, ha annunciato questa novità, come riportato dal quotidiano Il Messaggero. In pratica, l'Inps dedurrà dal valore dell'Isee l'importo ricevuto per l'assegno unico nel corso del 2022. Attualmente, l'Inps sta già predisponendo questa deduzione per gli Isee attualmente in fase di presentazione. Considerando che un Isee basso garantisce un assegno unico di circa duecento euro per figlio, che si traducono in 2.400 euro all'anno, questa deduzione avrà un impatto significativo sul reddito dichiarato.

Si tratta di una soluzione temporanea in attesa di un intervento strutturale. La viceministra ha spiegato che il governo è consapevole dell'effetto negativo della normativa sull'assegno unico sul calcolo dell'Isee, che sta causando problemi alle famiglie nell'accesso ai benefici sociali. Intanto, è in corso da due anni il pagamento dell'assegno unico per i figli, che raggiunge oltre dieci milioni di ragazzi. Tuttavia, questo assegno ha aumentato l'Isee delle famiglie beneficiarie, bloccando l'accesso ad altri aiuti. Un Isee al di sotto di una certa soglia consente di ottenere numerosi bonus, come ad esempio quelli per le visite psicologiche (con le domande in arrivo nei prossimi giorni) o per i trasporti pubblici. L'Isee è anche utilizzato per calcolare il bonus asili nido. Pertanto, il governo sta lavorando per riformare l'Isee tramite un tavolo tecnico interministeriale che coinvolge i ministeri del Lavoro, dell'Economia e della Famiglia.

I tecnici dovranno individuare le criticità nel calcolo dell'Isee e proporre possibili soluzioni. Una delle soluzioni potrebbe riguardare la riduzione dell'impatto della prima casa sull'indicatore. Tuttavia, prima di procedere, saranno valutati attentamente i costi e le coperture. Il governo, attraverso l'impegno della viceministra, ha anche ampliato l'accesso all'assegno unico, in particolare per le famiglie numerose, quelle con figli disabili e, in certi casi, per quelle con figli di età inferiore ai tre anni.