Assicurazione monopattini, ora c'è il tutto compreso: ecco quanto costa (con il casco incluso)

Assicurazione per i monopattini (con il casco incluso)

Costa 199 euro il casco per bici e monopattini con assicurazione incorporata proposto dall'intesa tra Cosmo Connected e Allianz. Si tratta di Fusion+un casco connesso ad alta tecnologia con un anno di assicurazione personale, rinnovabile. In Italia, nel solo 2023, sono stati oltre 19 mila gli incidenti che hanno coinvolto almeno una bicicletta (elettrica e non) o un monopattino, e, tra il 2021 e il 2023, gli incidenti stradali con lesioni a persone che hanno coinvolto almeno un monopattino elettrico sono cresciuti di oltre il 60%. I rischi di incidente nella micromobilità sono evidenti ma sempre sottovalutati. Fusion+ fornisce una soluzione completa e di facile accesso, che garantisce protezione sia fisica sia economica ai conducenti.

L'idea è quella di combinare il casco connesso Cosmo Fusion, dotato di una luce posteriore intelligente con rilevamento delle cadute e segnalazione attiva, con un assicurazione personale infortuni fornita da Allianz Partners, che copre le spese mediche e le perdite finanziarie in caso di incidente del proprietario del casco. L'offerta è progettata per essere semplice: con 199 euro, l'assicurazione è inclusa senza costi aggiuntivi per il primo anno senza abbonamenti o impegni per rendere la sicurezza più accessibile a ciclisti, conducenti di monopattini elettrici e altri utenti di dispositivi di mobilità personale. Disponibile in Italia, Francia, Germania, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi, Fusion+ sarà gradualmente esteso ad altri mercati europei. In Italia è in vendita in oltre 500 negozi al dettaglio e online, tra cui Fnac, Darty e Amazon.