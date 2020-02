ASTM nomina Alberto Rubegni presidente e Umberto Tosoni ad

Si è riunito in data odierna il Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A.

Il Consiglio ha deliberato la nomina dell’ing. Alberto Rubegni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. L’ing. Rubegni ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi nel settore infrastrutturale che lo hanno visto negli anni al vertice di importanti aziende del settore. Dal settembre 2015 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di ASTM, conseguendo importanti risultati tra i quali il processo di riorganizzazione industriale e strategica, incentrata sul modello di business della “One Company”, che ha visto il suo completamento con l’avvenuta fusione della controllata SIAS in ASTM, il consolidamento del mercato italiano, la crescita sui mercati internazionali che hanno portato il Gruppo ad essere oggi il secondo player al mondo nella gestione di concessioni autostradali, l’ingresso del fondo Ardian, una delle principali società di investimento di private equity al mondo, in Nuova Argo Finanziaria.

Il Consiglio ha anche provveduto a nominare l’ing. Umberto Tosoni quale Amministratore Delegato della Società. L’ing. Tosoni, 45 anni, vanta una consolidata esperienza al vertice di importanti realtà aziendali. Tra i diversi incarichi ricoperti, si ricordano, nell’ambito del settore delle concessioni autostradali, il ruolo di Amministratore Delegato di SIAS S.p.A. e di diverse società concessionarie e, nel settore della tecnologia e dell’innovazione, l’incarico di Amministratore Delegato di Sinelec S.p.A., polo dell’information technology del Gruppo.

Il Consiglio ha espresso all’ing. Tosoni i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, nella certezza che saprà cogliere le nuove sfide che attendono il Gruppo, in Italia e all’estero, in un’ottica di creazione di valore nel lungo termine, tenendo conto degli interessi di tutti gli stakeholder.

L’ing. Tosoni ha dichiarato: “Sono particolarmente onorato di poter raccogliere da Alberto Rubegni il testimone alla guida operativa del Gruppo ASTM in un momento così sfidante, dopo che in questi anni sono stati raggiunti importanti risultati che hanno portato il Gruppo ad essere tra i principali player mondiali nel settore delle infrastrutture e delle concessioni autostradali. Proseguiremo in tale direzione, insieme a tutto il Consiglio, con l’obiettivo di favorire la crescita e la diversificazione geografica dei nostri business, mettendo sempre al centro del nostro lavoro le persone, la sicurezza delle infrastrutture, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile”.

Il Consiglio ha deliberato la nomina a Vicepresidente della Società del consigliere Franco Moscetti, che ha ricoperto nel corso della sua carriera professionale importanti incarichi tra i quali, si ricordano, quelli di Amministratore Delegato di Air Liquide, del Gruppo Amplifon, de Il Sole24 Ore, oltre ad essere attualmente Presidente di OVS e Vicepresidente di Fideuram Investimenti SGR.

Nel corso della riunione, il Consiglio, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/98 e dall’articolo 3 del “Comitato per la Corporate Governance delle società quotate” di Borsa Italiana S.p.A. in capo agli amministratori Caterina Bima, Giulio Gallazzi, Giuseppe Gatto, Patrizia Giangualano, Venanzio Iacozzilli, Fabiola Mascardi, Valentina Mele, Franco Moscetti, Andrea Pellegrini, Barbara Poggiali e Micaela Vescia. Inoltre, il Consiglio ha preso atto e confermato i risultati della positiva verifica condotta dal Collegio Sindacale circa il possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità da parte del sindaco effettivo Massimo Berni nominato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 12 febbraio 2020.

Ad esito delle valutazioni effettuate, il Consiglio ha proceduto a costituire al proprio interno i seguenti Comitati che risultano così composti:

Comitato Controllo Rischi

Andrea Pellegrini (Presidente)

Giuseppe Gatto

Patrizia Giangualano

Comitato Nomine e Remunerazione

Franco Moscetti (Presidente)

Giulio Gallazzi

Micaela Vescia

Comitato Sostenibilità

Fabiola Mascardi (Presidente)

Valentina Mele

Barbara Poggiali

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha: