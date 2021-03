AstraZeneca, la Borsa fa spallucce. Per gli investitori stop temporaneo

Gli ultimi a sospendere l'uso del vaccino contro il Covid-19 AstraZeneca sono stati i quattro grandi dell'Ue: oltre all'Italia, anche Francia, Germania e Spagna - quest'ultima per 15 giorni - hanno bloccato nelle stesse ore la somministrazione per i timori dei possibili effetti collaterali. Ieri lo stop è arrivato dall’Irlanda. Eppure la seduta odierna in Borsa per il titolo AstraZeneca è stata positiva.

Quotata a Londra, le azioni dell'azienda farmaceutica britannica hanno chiuso in rialzo guadagnando lo 0,54% dopo una serie di oscillazioni, ma non andando mai in territorio negativo. Ha archiviato la seduta a 6.988,29 sterline dopo che venerdi' era sempre sotto quota 7.000, a 6.951. Secondo alcuni analisti finanziari, gli investitori hanno registrato gli stop inaspettati come temporanei, eventi quindi che non impatteranno sui ricavi attesi dalle forniture di vaccini.

Vanno bene anche le altre big pharma: a Wall Street Pfizer è in territorio positivo e sale del +0,75% mentre Johnson and Johson e' in controtendenza e oscilla ora sulla parita' (+0,081%). La più piccola azienda produttrice di vaccini, Moderna, quotata al Nasdaq corre invece avanzando di circa il 3%.